Эксперт рассказал о завершении периода гибридной войны между Россией и США

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Предстоящая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между двумя странами заканчивается, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Это говорит о том, что период гибридной войны между Россией и Соединенными Штатами, который начался с приходом (экс-президента США - ред.) Джо Байдена, заканчивается", - сказал агентству Суслов. По мнению эксперта клуба "Валдай", предстоящий саммит выведет российско-американские отношения на качественно новый уровень. "Эта встреча в любом случае будет историческая, потому что речь идет о полноформатном двустороннем саммите Россия-США", - заключил Суслов. В 2018 году в Хельсинки прошел саммит Россия - США с участием Путина и Трампа.

