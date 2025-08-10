https://ria.ru/20250810/dagestan-2034431820.html

В Дагестане в ДТП погибли три человека

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся после столкновения с другой машиной на федеральной автодороге в Дагестане, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье, в 10.00 мск, на трассе "Астрахань-Махачкала" в Тарумовском районе Дагестана. "Водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которая от удара загорелась и полностью сгорела. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta скончались на месте происшествия… По обновленной информации, в ДТП погибли три человека: в обгоревшей машине найден труп 56-летней пассажирки", - рассказали в МВД. Водителя и двух несовершеннолетних пассажиров Lexus доставили в медучреждение.

