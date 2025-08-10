Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане в ДТП погибли три человека
13:57 10.08.2025
В Дагестане в ДТП погибли три человека
В Дагестане в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 10.08.2025
В Дагестане в ДТП погибли три человека
Автомобиль загорелся после столкновения с другой машиной на федеральной автодороге в Дагестане, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:57:00+03:00
2025-08-10T13:57:00+03:00
происшествия
республика дагестан
тарумовский район
lada vesta
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся после столкновения с другой машиной на федеральной автодороге в Дагестане, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье, в 10.00 мск, на трассе "Астрахань-Махачкала" в Тарумовском районе Дагестана. "Водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которая от удара загорелась и полностью сгорела. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta скончались на месте происшествия… По обновленной информации, в ДТП погибли три человека: в обгоревшей машине найден труп 56-летней пассажирки", - рассказали в МВД. Водителя и двух несовершеннолетних пассажиров Lexus доставили в медучреждение.
республика дагестан
тарумовский район
происшествия, республика дагестан, тарумовский район, lada vesta
Происшествия, Республика Дагестан, Тарумовский район, Lada Vesta
В Дагестане в ДТП погибли три человека

В Дагестане три человека погибли в загоревшейся после ДТП машине

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Автомобиль загорелся после столкновения с другой машиной на федеральной автодороге в Дагестане, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье, в 10.00 мск, на трассе "Астрахань-Махачкала" в Тарумовском районе Дагестана.
"Водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которая от удара загорелась и полностью сгорела. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Vesta скончались на месте происшествия… По обновленной информации, в ДТП погибли три человека: в обгоревшей машине найден труп 56-летней пассажирки", - рассказали в МВД.
Водителя и двух несовершеннолетних пассажиров Lexus доставили в медучреждение.
ПроисшествияРеспублика ДагестанТарумовский районLada Vesta
 
 
