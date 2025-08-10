https://ria.ru/20250810/dagestan-2034410506.html

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане почти сутки, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 10.08.2025

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане почти сутки, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Дагестане в субботу в 10.22 мск. "Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан, 05.52 (мск)", - говорится в сообщении.

