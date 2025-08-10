Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/cnn-2034429678.html
СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025
СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
Владимир Зеленский будет находиться на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но не будет в ней участвовать,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:30:00+03:00
2025-08-10T13:30:00+03:00
в мире
аляска
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский будет находиться на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но не будет в ней участвовать, передает CNN."Один из представителей Белого дома подчеркнул, что любое мероприятие с Зеленским, скорее всего, состоится после переговоров Трампа и Путина", — говорится в публикации.По словам знакомых с ситуацией источников, Вашингтон не исключил участие украинского политика в каких-либо встречах на Аляске, отмечают журналисты.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250810/klichko-2034418680.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034413658.html
аляска
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d16f42743916593b346f4dee7b3a7edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Аляска, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа

CNN: Зеленский будет на Аляске во время встречи Путина и Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский будет находиться на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но не будет в ней участвовать, передает CNN.
«
"Один из представителей Белого дома подчеркнул, что любое мероприятие с Зеленским, скорее всего, состоится после переговоров Трампа и Путина", — говорится в публикации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Киеве сделали новое заявление о территориальных уступках
11:45
По словам знакомых с ситуацией источников, Вашингтон не исключил участие украинского политика в каких-либо встречах на Аляске, отмечают журналисты.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе
10:49
 
В миреАляскаРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала