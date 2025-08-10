https://ria.ru/20250810/cnn-2034429678.html

СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа

СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025

СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа

Владимир Зеленский будет находиться на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но не будет в ней участвовать,... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T13:30:00+03:00

2025-08-10T13:30:00+03:00

2025-08-10T13:30:00+03:00

в мире

аляска

россия

вашингтон (штат)

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский будет находиться на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но не будет в ней участвовать, передает CNN."Один из представителей Белого дома подчеркнул, что любое мероприятие с Зеленским, скорее всего, состоится после переговоров Трампа и Путина", — говорится в публикации.По словам знакомых с ситуацией источников, Вашингтон не исключил участие украинского политика в каких-либо встречах на Аляске, отмечают журналисты.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

https://ria.ru/20250810/klichko-2034418680.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034413658.html

аляска

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский