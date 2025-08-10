https://ria.ru/20250810/cnn-2034389045.html

СМИ считают, что встреча Путина и Трампа похожа на поражение Украины

СМИ считают, что встреча Путина и Трампа похожа на поражение Украины - РИА Новости, 10.08.2025

СМИ считают, что встреча Путина и Трампа похожа на поражение Украины

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированная на предстоящую пятницу, похожа на медленное поражение Украины,... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T03:41:00+03:00

2025-08-10T03:41:00+03:00

2025-08-10T03:41:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированная на предстоящую пятницу, похожа на медленное поражение Украины, считает телеканал CNN. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины", - под таким заголовком вышла публикация на сайте американского телеканала. CNN отмечает, что обстановка вокруг саммита сложилась благоприятно для РФ. Кроме того, срок, ранее установленный Трампом для заключения перемирия между Москвой и Киевом, истек в пятницу "практически незаметно" на фоне обсуждения предстоящей встречи лидеров - угроза санкциями в адрес РФ "испарилась". CNN также обращает внимание на успех российских войск на передовой. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.

https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034382899.html

https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034264948.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский