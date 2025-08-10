https://ria.ru/20250810/chp-2034463981.html

Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС

Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС - РИА Новости, 10.08.2025

Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС

Постановки режиссера Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, в ГИТИСе запомнят каждый спектакль Бутусова как "взрыв" и столкновение классического текста РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T19:52:00+03:00

2025-08-10T19:52:00+03:00

2025-08-10T19:52:00+03:00

европа

гатчина

ленинградская область

евгений вахтангов

гитис

умер юрий бутусов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034428176_0:159:2644:1646_1920x0_80_0_0_63041247d3c3a29ca2e8a7aef1d4e8bf.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Постановки режиссера Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, в ГИТИСе запомнят каждый спектакль Бутусова как "взрыв" и столкновение классического текста с современной реальностью, говорится в сообщении в Telegram-канале ГИТИСа. Бутусов умер в возрасте 63 лет. "Не стало выдающегося театрального режиссёра, лауреата множества театральных наград Юрия Николаевича Бутусова – мастера, чьи спектакли стали эпохой в российском и мировом театре… Бутусов с первых же работ заявил о себе как о художнике мощного, насыщенного смыслами театрального языка. Его постановки – это всегда взрыв, столкновение классического текста с современной реальностью, где Шекспир, Чехов или Достоевский звучат так, будто написаны вчера", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены. Его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре. "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег" - каждая его работа становилась манифестом, где трагедия оборачивалась фарсом, а комедия – ледяным ужасом. Он смело ломал границы между жанрами: кино, цирк, рок-концерт в его спектаклях не были внешними эффектами, а становились органическими элементами единого художественного языка", - добавляется в сообщении. Сценический мир Бутусова напоминал посткатастрофическое пространство – но катастрофы не внешней, а внутренней. Мастер отражал на сцене то, что происходит в душе человека, столкнувшегося с вечными вопросами бытия. Режиссер не позволял зрителю оставаться пассивным наблюдателем, его театр требовал полноценного соучастия, готовности пройти через это испытание вместе с героями. Бутусов преподавал в СПбГАТИ и ГИТИСе, а затем руководил собственным курсом. Мастер не учил "как делать", а провоцировал учеников на риск. Так, его метод строился на парадоксе: он требовал от актеров абсолютной свободы в рамках железной дисциплины формы. Он как мастер не терпел полутонов - либо горение, либо уход. "Юрий Николаевич оставил после себя театр–взрыв, театр–пророчество, где каждая деталь – вызов. Его спектакли не умирают – они продолжают жить в памяти тех, кто их видел, и в истории театра, которую он изменил навсегда. Коллеги, ученики, зрители скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича", - заключается в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.

https://ria.ru/20250810/chp-2034457172.html

https://ria.ru/20250810/chp-2034437332.html

европа

гатчина

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, гатчина, ленинградская область, евгений вахтангов, гитис, умер юрий бутусов, общество