Рейтинг@Mail.ru
Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/chp-2034463981.html
Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС
Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС - РИА Новости, 10.08.2025
Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС
Постановки режиссера Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, в ГИТИСе запомнят каждый спектакль Бутусова как "взрыв" и столкновение классического текста РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T19:52:00+03:00
2025-08-10T19:52:00+03:00
европа
гатчина
ленинградская область
евгений вахтангов
гитис
умер юрий бутусов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034428176_0:159:2644:1646_1920x0_80_0_0_63041247d3c3a29ca2e8a7aef1d4e8bf.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Постановки режиссера Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, в ГИТИСе запомнят каждый спектакль Бутусова как "взрыв" и столкновение классического текста с современной реальностью, говорится в сообщении в Telegram-канале ГИТИСа. Бутусов умер в возрасте 63 лет. "Не стало выдающегося театрального режиссёра, лауреата множества театральных наград Юрия Николаевича Бутусова – мастера, чьи спектакли стали эпохой в российском и мировом театре… Бутусов с первых же работ заявил о себе как о художнике мощного, насыщенного смыслами театрального языка. Его постановки – это всегда взрыв, столкновение классического текста с современной реальностью, где Шекспир, Чехов или Достоевский звучат так, будто написаны вчера", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены. Его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре. "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег" - каждая его работа становилась манифестом, где трагедия оборачивалась фарсом, а комедия – ледяным ужасом. Он смело ломал границы между жанрами: кино, цирк, рок-концерт в его спектаклях не были внешними эффектами, а становились органическими элементами единого художественного языка", - добавляется в сообщении. Сценический мир Бутусова напоминал посткатастрофическое пространство – но катастрофы не внешней, а внутренней. Мастер отражал на сцене то, что происходит в душе человека, столкнувшегося с вечными вопросами бытия. Режиссер не позволял зрителю оставаться пассивным наблюдателем, его театр требовал полноценного соучастия, готовности пройти через это испытание вместе с героями. Бутусов преподавал в СПбГАТИ и ГИТИСе, а затем руководил собственным курсом. Мастер не учил "как делать", а провоцировал учеников на риск. Так, его метод строился на парадоксе: он требовал от актеров абсолютной свободы в рамках железной дисциплины формы. Он как мастер не терпел полутонов - либо горение, либо уход. "Юрий Николаевич оставил после себя театр–взрыв, театр–пророчество, где каждая деталь – вызов. Его спектакли не умирают – они продолжают жить в памяти тех, кто их видел, и в истории театра, которую он изменил навсегда. Коллеги, ученики, зрители скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича", - заключается в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
https://ria.ru/20250810/chp-2034457172.html
https://ria.ru/20250810/chp-2034437332.html
европа
гатчина
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034428176_0:0:2644:1983_1920x0_80_0_0_4cf7af088cee4777d17fbf3d7105d084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, гатчина, ленинградская область, евгений вахтангов, гитис, умер юрий бутусов, общество
Европа, Гатчина, Ленинградская область, Евгений Вахтангов, ГИТИС, Умер Юрий Бутусов, Общество
Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС

ГИТИС: постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРоссийский театральный режиссер Юрий Бутусов
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Постановки режиссера Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, в ГИТИСе запомнят каждый спектакль Бутусова как "взрыв" и столкновение классического текста с современной реальностью, говорится в сообщении в Telegram-канале ГИТИСа.
Бутусов умер в возрасте 63 лет.
Театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Бутусова кремируют в Болгарии
Вчера, 18:25
"Не стало выдающегося театрального режиссёра, лауреата множества театральных наград Юрия Николаевича Бутусова – мастера, чьи спектакли стали эпохой в российском и мировом театре… Бутусов с первых же работ заявил о себе как о художнике мощного, насыщенного смыслами театрального языка. Его постановки – это всегда взрыв, столкновение классического текста с современной реальностью, где Шекспир, Чехов или Достоевский звучат так, будто написаны вчера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены. Его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре.
"В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег" - каждая его работа становилась манифестом, где трагедия оборачивалась фарсом, а комедия – ледяным ужасом. Он смело ломал границы между жанрами: кино, цирк, рок-концерт в его спектаклях не были внешними эффектами, а становились органическими элементами единого художественного языка", - добавляется в сообщении.
Сценический мир Бутусова напоминал посткатастрофическое пространство – но катастрофы не внешней, а внутренней. Мастер отражал на сцене то, что происходит в душе человека, столкнувшегося с вечными вопросами бытия. Режиссер не позволял зрителю оставаться пассивным наблюдателем, его театр требовал полноценного соучастия, готовности пройти через это испытание вместе с героями.
Бутусов преподавал в СПбГАТИ и ГИТИСе, а затем руководил собственным курсом. Мастер не учил "как делать", а провоцировал учеников на риск. Так, его метод строился на парадоксе: он требовал от актеров абсолютной свободы в рамках железной дисциплины формы. Он как мастер не терпел полутонов - либо горение, либо уход.
"Юрий Николаевич оставил после себя театр–взрыв, театр–пророчество, где каждая деталь – вызов. Его спектакли не умирают – они продолжают жить в памяти тех, кто их видел, и в истории театра, которую он изменил навсегда. Коллеги, ученики, зрители скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича", - заключается в сообщении.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
Театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
РАМТ выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова
Вчера, 15:03
 
ЕвропаГатчинаЛенинградская областьЕвгений ВахтанговГИТИСУмер Юрий БутусовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала