Постановки Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, заявили в ГИТИС
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Постановки режиссера Юрия Бутусова стали целой эпохой в мире театра, в ГИТИСе запомнят каждый спектакль Бутусова как "взрыв" и столкновение классического текста с современной реальностью, говорится в сообщении в Telegram-канале ГИТИСа. Бутусов умер в возрасте 63 лет. "Не стало выдающегося театрального режиссёра, лауреата множества театральных наград Юрия Николаевича Бутусова – мастера, чьи спектакли стали эпохой в российском и мировом театре… Бутусов с первых же работ заявил о себе как о художнике мощного, насыщенного смыслами театрального языка. Его постановки – это всегда взрыв, столкновение классического текста с современной реальностью, где Шекспир, Чехов или Достоевский звучат так, будто написаны вчера", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены. Его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре. "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег" - каждая его работа становилась манифестом, где трагедия оборачивалась фарсом, а комедия – ледяным ужасом. Он смело ломал границы между жанрами: кино, цирк, рок-концерт в его спектаклях не были внешними эффектами, а становились органическими элементами единого художественного языка", - добавляется в сообщении. Сценический мир Бутусова напоминал посткатастрофическое пространство – но катастрофы не внешней, а внутренней. Мастер отражал на сцене то, что происходит в душе человека, столкнувшегося с вечными вопросами бытия. Режиссер не позволял зрителю оставаться пассивным наблюдателем, его театр требовал полноценного соучастия, готовности пройти через это испытание вместе с героями. Бутусов преподавал в СПбГАТИ и ГИТИСе, а затем руководил собственным курсом. Мастер не учил "как делать", а провоцировал учеников на риск. Так, его метод строился на парадоксе: он требовал от актеров абсолютной свободы в рамках железной дисциплины формы. Он как мастер не терпел полутонов - либо горение, либо уход. "Юрий Николаевич оставил после себя театр–взрыв, театр–пророчество, где каждая деталь – вызов. Его спектакли не умирают – они продолжают жить в памяти тех, кто их видел, и в истории театра, которую он изменил навсегда. Коллеги, ученики, зрители скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича", - заключается в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
