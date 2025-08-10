Бутусова кремируют в Болгарии

https://ria.ru/20250810/chp-2034457172.html

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режиссер Юрий Бутусов будет кремирован в Болгарии, где погиб, затем прах будет перевезен в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Бутусов скончался в возрасте 63 лет."Он будет кремирован там, где погиб. Затем прах перевезут в Петербург для захоронения", - сказал Крок.Дата прощания и захоронения пока неизвестна. Ранее Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где находился на отдыхе с семьей."Глобальной жизненной ошибкой Юрия Бутусова было то, что он покинул Россию и уехал в Европу", - подчеркнул Крок в беседе с РИА Новости.Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Вахтангова.

