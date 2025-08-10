Рейтинг@Mail.ru
18:25 10.08.2025 (обновлено: 18:35 10.08.2025)
Бутусова кремируют в Болгарии
Бутусова кремируют в Болгарии
Режиссер Юрий Бутусов будет кремирован в Болгарии, где погиб, затем прах будет перевезен в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости директор театра имени Вахтангова
болгария
гатчина
умер юрий бутусов
происшествия
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режиссер Юрий Бутусов будет кремирован в Болгарии, где погиб, затем прах будет перевезен в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Бутусов скончался в возрасте 63 лет."Он будет кремирован там, где погиб. Затем прах перевезут в Петербург для захоронения", - сказал Крок.Дата прощания и захоронения пока неизвестна. Ранее Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где находился на отдыхе с семьей."Глобальной жизненной ошибкой Юрия Бутусова было то, что он покинул Россию и уехал в Европу", - подчеркнул Крок в беседе с РИА Новости.Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Вахтангова.
болгария, гатчина, умер юрий бутусов, происшествия
Болгария, Гатчина, Умер Юрий Бутусов, Происшествия
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеатральный режиссер Юрий Бутусов
Театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Театральный режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режиссер Юрий Бутусов будет кремирован в Болгарии, где погиб, затем прах будет перевезен в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Бутусов скончался в возрасте 63 лет.
"Он будет кремирован там, где погиб. Затем прах перевезут в Петербург для захоронения", - сказал Крок.
Дата прощания и захоронения пока неизвестна. Ранее Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где находился на отдыхе с семьей.
"Глобальной жизненной ошибкой Юрия Бутусова было то, что он покинул Россию и уехал в Европу", - подчеркнул Крок в беседе с РИА Новости.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Вахтангова.
Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Бутусова
БолгарияГатчинаУмер Юрий БутусовПроисшествия
 
 
