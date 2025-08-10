https://ria.ru/20250810/chp-2034444472.html
В Петербурге задержали туристку, проехавшую на BMW по тротуару
В Петербурге задержали туристку, проехавшую на BMW по тротуару - РИА Новости, 10.08.2025
В Петербурге задержали туристку, проехавшую на BMW по тротуару
Проехавшую на BMW по тротуару Невского проспекта в Петербурге туристку из Московской области привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Проехавшую на BMW по тротуару Невского проспекта в Петербурге туристку из Московской области привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти. Полицейские в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, на которой водитель автомобиля BMW синего цвета нарушает ПДД, двигаясь по тротуару на Невском проспекте. Они установили, что машина принадлежит 30-летней жительнице Московской области, которая ненадолго приехала в Петербург и проживает в гостинице на Невском проспекте. "Утром 10 августа женщина была доставлена в отдел ГИБДД Центрального района для административного разбирательства. По результатам проверки она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)", - сообщает пресс-служба городского главка МВД. Уточняется, что автомобиль изъят и помещен на спецстоянку для проверки подлинности идентификационных номеров.
В Петербурге задержали туристку, проехавшую на BMW по тротуару
