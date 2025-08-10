Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали туристку, проехавшую на BMW по тротуару - РИА Новости, 10.08.2025
16:13 10.08.2025
В Петербурге задержали туристку, проехавшую на BMW по тротуару
происшествия
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
россия
bmw ag
гибдд мвд рф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Проехавшую на BMW по тротуару Невского проспекта в Петербурге туристку из Московской области привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти. Полицейские в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, на которой водитель автомобиля BMW синего цвета нарушает ПДД, двигаясь по тротуару на Невском проспекте. Они установили, что машина принадлежит 30-летней жительнице Московской области, которая ненадолго приехала в Петербург и проживает в гостинице на Невском проспекте. "Утром 10 августа женщина была доставлена в отдел ГИБДД Центрального района для административного разбирательства. По результатам проверки она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)", - сообщает пресс-служба городского главка МВД. Уточняется, что автомобиль изъят и помещен на спецстоянку для проверки подлинности идентификационных номеров.
происшествия, санкт-петербург, московская область (подмосковье), россия, bmw ag, гибдд мвд рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Россия, BMW AG, ГИБДД МВД РФ
Автомобили полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Проехавшую на BMW по тротуару Невского проспекта в Петербурге туристку из Московской области привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти.
Полицейские в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, на которой водитель автомобиля BMW синего цвета нарушает ПДД, двигаясь по тротуару на Невском проспекте. Они установили, что машина принадлежит 30-летней жительнице Московской области, которая ненадолго приехала в Петербург и проживает в гостинице на Невском проспекте.
"Утром 10 августа женщина была доставлена в отдел ГИБДД Центрального района для административного разбирательства. По результатам проверки она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)", - сообщает пресс-служба городского главка МВД.
Уточняется, что автомобиль изъят и помещен на спецстоянку для проверки подлинности идентификационных номеров.
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В России вступили в силу изменения в ПДД
26 июля, 16:17
 
