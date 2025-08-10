https://ria.ru/20250810/chp-2034442092.html

СМИ сообщили о вынужденной посадке самолета в Анкаре

СМИ сообщили о вынужденной посадке самолета в Анкаре - РИА Новости, 10.08.2025

СМИ сообщили о вынужденной посадке самолета в Анкаре

10.08.2025

СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал HavaSosyalMedya. Самолет, выполнявший рейс TK2225, вылетел в 12.33 воскресенья (совпадает с мск) из Газиантепа на юго-востоке Турции в Стамбул. Лайнер отклонился от маршрута и совершил незапланированную посадку в 13.20 в Анкаре. "Экипаж решил посадить самолет в аэропорту Анкары после того, как у пассажира загорелся аккумулятор беспроводных наушников. В Анкаре владельца наушников и еще одного пассажира, запаниковавшего в момент пожара, высадили из самолета, чтобы их проверили медики и органы безопасности", - сообщает портал со ссылкой на свой источник. По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Анкары и приземлился в Стамбуле в 14.58. Генеральное управление гражданской авиации Турции (SHGM) рекомендовало в начале августа авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Министр комментировал инцидент, когда самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула 29 июля, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки. Компания Pegasus в свою очередь, как сообщают СМИ, запретила использовать пауэрбанки во время полета. Двадцатого марта самолет авиакомпании Hong Kong Airlines, выполнявший рейс из Ханчжоу в Гонконг, экстренно приземлился в городе Фучжоу из-за пожара на борту. Как пишет South China Morning Post, причиной пожара, предположительно, стал пауэрбанк, помещенный на багажной полке. Еще один инцидент, связанный, предположительно, с портативным аккумулятором, произошел в конце января: в аэропорту южнокорейского города Пусан: загорелся самолет Airbus A321-200, готовившийся к вылету в Гонконг. Все 176 человек оперативно покинули борт, трое пассажиров при эвакуации получили легкие травмы, у четверых членов экипажа были признаки отравления продуктами горения.

