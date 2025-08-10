Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
В театре имени Вахтангова назвали гибель Юрия Бутусова огромной утратой
Юрий Бутусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Коллектив Театра имени Вахтангова выразил соболезнования в связи с уходом режиссера Юрия Бутусова, отметив, что спектакли "Король Лир" и "Бег" и сейчас идут на сцене театра и украшают афишу, сообщается в Telegram-канале театра.
Бутусов умер в возрасте 63 лет.
«
"Сегодня пришло страшное известие - трагически погиб Юрий Николаевич Бутусов… Два его спектакля - "Король Лир" и "Бег" - и сейчас идут в репертуаре театра и украшают афишу", - говорится в публикации.
Как уточняется, судьба Бутусова на протяжении 13 лет была связана с Вахтанговским театром. Его первой работой стал спектакль "Мера за меру", который заслужил профессиональное признание, участвовал в престижных международных фестивалях. После появился спектакль "Бег". Также Бутусов занимал пост главного режиссера Театра имени Вахтангова с 2018 по 2022 год.
"Это огромная утрата для театрального мира. Скорбим. Наши соболезнования родным, близким, коллегам, многочисленным зрителям - поклонникам его творчества, для которых спектакли Бутусова становились подлинным откровением... Светлая память большому мастеру", - заключается в сообщении.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.