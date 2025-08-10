https://ria.ru/20250810/butusov-2034436465.html

Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова

Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025

Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова

Коллектив Театра имени Вахтангова выразил соболезнования в связи с уходом режиссера Юрия Бутусова, отметив, что спектакли "Король Лир" и "Бег" и сейчас идут на... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T14:52:00+03:00

2025-08-10T14:52:00+03:00

2025-08-10T14:52:00+03:00

культура

гатчина

ленинградская область

юрий бутусов

евгений вахтангов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034428209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_498cecac6f09490be575ad4b1e64e189.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Коллектив Театра имени Вахтангова выразил соболезнования в связи с уходом режиссера Юрия Бутусова, отметив, что спектакли "Король Лир" и "Бег" и сейчас идут на сцене театра и украшают афишу, сообщается в Telegram-канале театра. Бутусов умер в возрасте 63 лет. "Сегодня пришло страшное известие - трагически погиб Юрий Николаевич Бутусов… Два его спектакля - "Король Лир" и "Бег" - и сейчас идут в репертуаре театра и украшают афишу", - говорится в публикации. Как уточняется, судьба Бутусова на протяжении 13 лет была связана с Вахтанговским театром. Его первой работой стал спектакль "Мера за меру", который заслужил профессиональное признание, участвовал в престижных международных фестивалях. После появился спектакль "Бег". Также Бутусов занимал пост главного режиссера Театра имени Вахтангова с 2018 по 2022 год. "Это огромная утрата для театрального мира. Скорбим. Наши соболезнования родным, близким, коллегам, многочисленным зрителям - поклонникам его творчества, для которых спектакли Бутусова становились подлинным откровением... Светлая память большому мастеру", - заключается в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.

https://ria.ru/20250810/butusov-2034430879.html

гатчина

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гатчина, ленинградская область, юрий бутусов, евгений вахтангов