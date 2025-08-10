Рейтинг@Mail.ru
Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
Культура
 
14:52 10.08.2025
Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова - РИА Новости, 10.08.2025
Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова
Коллектив Театра имени Вахтангова выразил соболезнования в связи с уходом режиссера Юрия Бутусова, отметив, что спектакли "Король Лир" и "Бег" и сейчас идут на... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T14:52:00+03:00
2025-08-10T14:52:00+03:00
культура
гатчина
ленинградская область
юрий бутусов
евгений вахтангов
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Коллектив Театра имени Вахтангова выразил соболезнования в связи с уходом режиссера Юрия Бутусова, отметив, что спектакли "Король Лир" и "Бег" и сейчас идут на сцене театра и украшают афишу, сообщается в Telegram-канале театра. Бутусов умер в возрасте 63 лет. "Сегодня пришло страшное известие - трагически погиб Юрий Николаевич Бутусов… Два его спектакля - "Король Лир" и "Бег" - и сейчас идут в репертуаре театра и украшают афишу", - говорится в публикации. Как уточняется, судьба Бутусова на протяжении 13 лет была связана с Вахтанговским театром. Его первой работой стал спектакль "Мера за меру", который заслужил профессиональное признание, участвовал в престижных международных фестивалях. После появился спектакль "Бег". Также Бутусов занимал пост главного режиссера Театра имени Вахтангова с 2018 по 2022 год. "Это огромная утрата для театрального мира. Скорбим. Наши соболезнования родным, близким, коллегам, многочисленным зрителям - поклонникам его творчества, для которых спектакли Бутусова становились подлинным откровением... Светлая память большому мастеру", - заключается в сообщении. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
гатчина, ленинградская область, юрий бутусов, евгений вахтангов
Культура, Гатчина, Ленинградская область, Юрий Бутусов, Евгений Вахтангов
Театр имени Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью Бутусова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮрий Бутусов
Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Юрий Бутусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Коллектив Театра имени Вахтангова выразил соболезнования в связи с уходом режиссера Юрия Бутусова, отметив, что спектакли "Король Лир" и "Бег" и сейчас идут на сцене театра и украшают афишу, сообщается в Telegram-канале театра.
Бутусов умер в возрасте 63 лет.
"Сегодня пришло страшное известие - трагически погиб Юрий Николаевич Бутусов… Два его спектакля - "Король Лир" и "Бег" - и сейчас идут в репертуаре театра и украшают афишу", - говорится в публикации.
Как уточняется, судьба Бутусова на протяжении 13 лет была связана с Вахтанговским театром. Его первой работой стал спектакль "Мера за меру", который заслужил профессиональное признание, участвовал в престижных международных фестивалях. После появился спектакль "Бег". Также Бутусов занимал пост главного режиссера Театра имени Вахтангова с 2018 по 2022 год.
"Это огромная утрата для театрального мира. Скорбим. Наши соболезнования родным, близким, коллегам, многочисленным зрителям - поклонникам его творчества, для которых спектакли Бутусова становились подлинным откровением... Светлая память большому мастеру", - заключается в сообщении.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
Директор Театра имени Вахтангова раскрыл подробности смерти Бутусова
13:49
13:49
 
