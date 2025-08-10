Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер Юрий Бутусов
Искусство
Культура
 
14:27 10.08.2025 (обновлено: 14:34 10.08.2025)
Умер режиссер Юрий Бутусов
Умер режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 10.08.2025
Умер режиссер Юрий Бутусов
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова. РИА Новости, 10.08.2025
культура
юрий бутусов
кирилл крок
михаил булгаков
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова. &quot;Да, это факт, я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно&quot;, — сказал он.Режиссер умер на 64-м году жизни. Он утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996-м он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011-го по 2018 год был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018-го по 2022 год — главным режиссером Театра имени Вахтангова.Его первой постановкой в столице стала пьеса Шекспира "Мера за меру". За время, пока Бутусов был главным режиссером Театра имени Вахтангова, он поставил спектакли "Бег" по одноименному произведению Михаила Булгакова и "Король Лир" по Шекспиру, которые до сих пор остаются в репертуаре.
юрий бутусов, кирилл крок, михаил булгаков
Культура, Юрий Бутусов, Кирилл Крок, Михаил Булгаков

Умер режиссер Юрий Бутусов

Театральный режиссер Юрий Бутусов
Театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Театральный режиссер Юрий Бутусов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова.
«

"Да, это факт, я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно", — сказал он.

Театральный режиссер Юрий Бутусов
Театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Театральный режиссер Юрий Бутусов
Режиссер умер на 64-м году жизни. Он утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996-м он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011-го по 2018 год был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018-го по 2022 год — главным режиссером Театра имени Вахтангова.
Его первой постановкой в столице стала пьеса Шекспира "Мера за меру". За время, пока Бутусов был главным режиссером Театра имени Вахтангова, он поставил спектакли "Бег" по одноименному произведению Михаила Булгакова и "Король Лир" по Шекспиру, которые до сих пор остаются в репертуаре.
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов
 
