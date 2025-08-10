Умер режиссер Юрий Бутусов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок подтвердил РИА Новости смерть режиссера Юрия Бутусова.
"Да, это факт, я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно", — сказал он.
Режиссер умер на 64-м году жизни. Он утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996-м он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Бутусов с 2011-го по 2018 год был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018-го по 2022 год — главным режиссером Театра имени Вахтангова.
Его первой постановкой в столице стала пьеса Шекспира "Мера за меру". За время, пока Бутусов был главным режиссером Театра имени Вахтангова, он поставил спектакли "Бег" по одноименному произведению Михаила Булгакова и "Король Лир" по Шекспиру, которые до сих пор остаются в репертуаре.
