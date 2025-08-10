https://ria.ru/20250810/burya-2034412411.html
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся более 30 часов, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале
.
"По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась", — говорится в посте.
Магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2.0. Это самый высокий показатель с 13 июня.
"В ближайшие двое-трое суток повтора столь же сильных событий не ожидается", — отметили ученые.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к ухудшению работы энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
При этом есть риск геомагнитных возмущений, который сохранится до середины следующей недели: тогда из-за вращения Солнца корональные дыры переместятся к западному краю звезды и перестанут оказывать влияние на Землю.
О том, что 8 августа планету накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря, в четверг предупредил глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Причина — выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа.