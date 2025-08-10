https://ria.ru/20250810/burya-2034412411.html

На Земле завершилась магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся более 30 часов, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся более 30 часов, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале."По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась", — говорится в посте.Магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2.0. Это самый высокий показатель с 13 июня."В ближайшие двое-трое суток повтора столь же сильных событий не ожидается", — отметили ученые.При этом есть риск геомагнитных возмущений, который сохранится до середины следующей недели: тогда из-за вращения Солнца корональные дыры переместятся к западному краю звезды и перестанут оказывать влияние на Землю.О том, что 8 августа планету накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря, в четверг предупредил глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Причина — выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа.

