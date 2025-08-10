Рейтинг@Mail.ru
На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 10.08.2025 (обновлено: 12:03 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/burya-2034412411.html
На Земле завершилась магнитная буря
На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 10.08.2025
На Земле завершилась магнитная буря
На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся более 30 часов, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:39:00+03:00
2025-08-10T12:03:00+03:00
земля
космос - риа наука
российская академия наук
институт космических исследований
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_aa1f458e7d647b84df229a71e6fec45a.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся более 30 часов, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале."По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась", — говорится в посте.Магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2.0. Это самый высокий показатель с 13 июня."В ближайшие двое-трое суток повтора столь же сильных событий не ожидается", — отметили ученые.При этом есть риск геомагнитных возмущений, который сохранится до середины следующей недели: тогда из-за вращения Солнца корональные дыры переместятся к западному краю звезды и перестанут оказывать влияние на Землю.О том, что 8 августа планету накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря, в четверг предупредил глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Причина — выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа.
https://ria.ru/20250810/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fafbd608d2d027b55cec7423c0cc5ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, космос - риа наука, российская академия наук, институт космических исследований
Земля, Космос - РИА Наука, Российская академия наук, Институт космических исследований
На Земле завершилась магнитная буря

На Земле завершилась продлившаяся более 30 часов магнитная буря

© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце. 8 августа 2025 года
Вспышки на Солнце. 8 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Космическая погода — xras.ru/Telegram
Вспышки на Солнце. 8 августа 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся более 30 часов, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
"По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась", — говорится в посте.
© ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАНГрафик магнитных бурь 8-10 августа в Москве
График магнитных бурь 8-10 августа в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
График магнитных бурь 8-10 августа в Москве
Магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2.0. Это самый высокий показатель с 13 июня.
"В ближайшие двое-трое суток повтора столь же сильных событий не ожидается", — отметили ученые.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к ухудшению работы энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

При этом есть риск геомагнитных возмущений, который сохранится до середины следующей недели: тогда из-за вращения Солнца корональные дыры переместятся к западному краю звезды и перестанут оказывать влияние на Землю.
О том, что 8 августа планету накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря, в четверг предупредил глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Причина — выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
 
ЗемляКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукИнститут космических исследований
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала