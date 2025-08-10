Рейтинг@Mail.ru
10.08.2025
На предстоящем саммите у Путина будет преимущество, считает Болтон
21:51 10.08.2025
На предстоящем саммите у Путина будет преимущество, считает Болтон
Президент России Владимир Путин будет обладать преимуществом на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом, заявил бывший советник американского... РИА Новости, 10.08.2025
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет обладать преимуществом на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом, заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. &quot;Он (Трамп - ред.) позволил Путину получить преимущество первого хода, так как его мирный план предложен для рассмотрения. Из собственных заявлений Трампа уже видно, что он считает, что Зеленский должен внести изменения в конституцию, чтобы Украина могла уступить территорию&quot;, - сказал Болтон в интервью телеканалу ABC.Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
На предстоящем саммите у Путина будет преимущество, считает Болтон

Джон Болтон
Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет обладать преимуществом на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом, заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
"Он (Трамп - ред.) позволил Путину получить преимущество первого хода, так как его мирный план предложен для рассмотрения. Из собственных заявлений Трампа уже видно, что он считает, что Зеленский должен внести изменения в конституцию, чтобы Украина могла уступить территорию", - сказал Болтон в интервью телеканалу ABC.

Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
