https://ria.ru/20250810/baku-2034443189.html

Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией

Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией - РИА Новости, 10.08.2025

Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T15:57:00+03:00

2025-08-10T15:57:00+03:00

2025-08-10T15:59:00+03:00

в мире

азербайджан

казахстан

армения

касым-жомарт токаев

ильхам алиев

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765877922_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_9a11e2f43bd20af03af45a9fdf66e418.jpg

АСТАНА, 10 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. "Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении. Казахстанский президент отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствует стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Токаев добавил, что Казахстан, будучи стратегическим партнёром Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе. Также он подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Токаев отметил возросший авторитет Азербайджана. По данным пресс-службы, Алиев поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Советник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил в своём Telegram-канале, что в понедельник состоится телефонный разговор Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

https://ria.ru/20250809/erdogan-2034351263.html

азербайджан

казахстан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, казахстан, армения, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, дональд трамп, оон