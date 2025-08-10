https://ria.ru/20250810/baku-2034443189.html
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией - РИА Новости, 10.08.2025
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T15:57:00+03:00
2025-08-10T15:57:00+03:00
2025-08-10T15:59:00+03:00
в мире
азербайджан
казахстан
армения
касым-жомарт токаев
ильхам алиев
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765877922_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_9a11e2f43bd20af03af45a9fdf66e418.jpg
АСТАНА, 10 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. "Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении. Казахстанский президент отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствует стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Токаев добавил, что Казахстан, будучи стратегическим партнёром Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе. Также он подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Токаев отметил возросший авторитет Азербайджана. По данным пресс-службы, Алиев поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Советник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил в своём Telegram-канале, что в понедельник состоится телефонный разговор Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20250809/erdogan-2034351263.html
азербайджан
казахстан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765877922_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7d1e40bd61539c3d1cb660caaec7edb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, казахстан, армения, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, дональд трамп, оон
В мире, Азербайджан, Казахстан, Армения, Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, ООН
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации между Баку и Ереваном