Рейтинг@Mail.ru
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 10.08.2025 (обновлено: 15:59 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/baku-2034443189.html
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией - РИА Новости, 10.08.2025
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T15:57:00+03:00
2025-08-10T15:59:00+03:00
в мире
азербайджан
казахстан
армения
касым-жомарт токаев
ильхам алиев
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765877922_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_9a11e2f43bd20af03af45a9fdf66e418.jpg
АСТАНА, 10 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. "Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении. Казахстанский президент отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствует стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Токаев добавил, что Казахстан, будучи стратегическим партнёром Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе. Также он подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Токаев отметил возросший авторитет Азербайджана. По данным пресс-службы, Алиев поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Советник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил в своём Telegram-канале, что в понедельник состоится телефонный разговор Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20250809/erdogan-2034351263.html
азербайджан
казахстан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765877922_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7d1e40bd61539c3d1cb660caaec7edb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, казахстан, армения, касым-жомарт токаев, ильхам алиев, дональд трамп, оон
В мире, Азербайджан, Казахстан, Армения, Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, ООН
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией

Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 10 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера.
"Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.
Казахстанский президент отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствует стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Токаев добавил, что Казахстан, будучи стратегическим партнёром Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе. Также он подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Токаев отметил возросший авторитет Азербайджана.
По данным пресс-службы, Алиев поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров.
Советник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил в своём Telegram-канале, что в понедельник состоится телефонный разговор Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Эрдоган оценил прогресс на пути к миру между Ереваном и Баку
Вчера, 17:57
 
В миреАзербайджанКазахстанАрменияКасым-Жомарт ТокаевИльхам АлиевДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала