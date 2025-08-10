https://ria.ru/20250810/armeniya-2034482291.html
Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном
Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном - РИА Новости, 10.08.2025
Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его и жителей страны с подписанием декларации о... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:34:00+03:00
2025-08-10T23:34:00+03:00
2025-08-10T23:34:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
ереван
шехбаз шариф
ильхам алиев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149939/96/1499399600_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5836d8e7b266f8dd6cd3472cdeb66ca1.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его и жителей страны с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. "Сегодня вечером беседовал с моим дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым. Передал ему и народу Азербайджана теплые поздравления в связи с историческим мирным соглашением с Арменией, достигнутым в Вашингтоне", - написал Шариф в соцсети X. Он также выразил признательность президенту США Дональду Трампу, сыгравшему миротворческую роль в достижении этого соглашения. "Мы также обсудили развитие двусторонних отношений, особенно в сфере торговли и инвестиций, и подтвердили нашу приверженность сохранению этой позитивной динамики. Мы с нетерпением ждем продолжения наших встреч на высоком уровне в ближайшие дни", - добавил Шариф. Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
https://ria.ru/20250810/baku-2034443189.html
азербайджан
баку
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149939/96/1499399600_97:0:1940:1382_1920x0_80_0_0_94d1db3e5794b1ce27907b3affd77b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку, ереван, шехбаз шариф, ильхам алиев, дональд трамп
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Шехбаз Шариф, Ильхам Алиев, Дональд Трамп
Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном
Шариф поздравил Алиева с подписанием декларации между Баку и Ереваном