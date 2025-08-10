Рейтинг@Mail.ru
Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном
23:34 10.08.2025
Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном
Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном
в мире
азербайджан
баку
ереван
шехбаз шариф
ильхам алиев
дональд трамп
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его и жителей страны с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. "Сегодня вечером беседовал с моим дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым. Передал ему и народу Азербайджана теплые поздравления в связи с историческим мирным соглашением с Арменией, достигнутым в Вашингтоне", - написал Шариф в соцсети X. Он также выразил признательность президенту США Дональду Трампу, сыгравшему миротворческую роль в достижении этого соглашения. "Мы также обсудили развитие двусторонних отношений, особенно в сфере торговли и инвестиций, и подтвердили нашу приверженность сохранению этой позитивной динамики. Мы с нетерпением ждем продолжения наших встреч на высоком уровне в ближайшие дни", - добавил Шариф. Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
в мире, азербайджан, баку, ереван, шехбаз шариф, ильхам алиев, дональд трамп
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Шехбаз Шариф, Ильхам Алиев, Дональд Трамп
Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном

Шариф поздравил Алиева с подписанием декларации между Баку и Ереваном

Шехбаз Шариф
Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Akira Suemori
Шехбаз Шариф. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его и жителей страны с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном.
"Сегодня вечером беседовал с моим дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым. Передал ему и народу Азербайджана теплые поздравления в связи с историческим мирным соглашением с Арменией, достигнутым в Вашингтоне", - написал Шариф в соцсети X.
Он также выразил признательность президенту США Дональду Трампу, сыгравшему миротворческую роль в достижении этого соглашения.
"Мы также обсудили развитие двусторонних отношений, особенно в сфере торговли и инвестиций, и подтвердили нашу приверженность сохранению этой позитивной динамики. Мы с нетерпением ждем продолжения наших встреч на высоком уровне в ближайшие дни", - добавил Шариф.
Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
