Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном

Премьер Пакистана поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном

2025-08-10T23:34:00+03:00

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его и жителей страны с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. "Сегодня вечером беседовал с моим дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым. Передал ему и народу Азербайджана теплые поздравления в связи с историческим мирным соглашением с Арменией, достигнутым в Вашингтоне", - написал Шариф в соцсети X. Он также выразил признательность президенту США Дональду Трампу, сыгравшему миротворческую роль в достижении этого соглашения. "Мы также обсудили развитие двусторонних отношений, особенно в сфере торговли и инвестиций, и подтвердили нашу приверженность сохранению этой позитивной динамики. Мы с нетерпением ждем продолжения наших встреч на высоком уровне в ближайшие дни", - добавил Шариф. Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.

