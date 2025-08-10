Рейтинг@Mail.ru
Бердымухамедов поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном - РИА Новости, 10.08.2025
19:36 10.08.2025 (обновлено: 19:37 10.08.2025)
Бердымухамедов поздравил Алиева с подписанием декларации с Ереваном
АШХАБАД, 10 авг – РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием декларации о мирном урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, передает в воскресенье туркменское госинформагентство (TDH). Лидеры США, Армении и Азербайджана в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "В ходе разговора было подчёркнуто значение достигнутых договорённостей и документов, подписанных в ходе визита президента Ильхама Алиева в США. Герой-Аркадаг (Гурбангулы Бердымухамедов – ред.) поздравил президента и народ дружественной страны с достижением этих исторических соглашений", – говорится в сообщении. По данным агентства, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонних отношений. Бердымухамедов пригласил Алиева посетить Туркмению с визитом в любое удобное время. Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
в мире, туркмения, азербайджан, баку, ильхам алиев, гурбангулы бердымухамедов
В мире, Туркмения, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов . Архивное фото
