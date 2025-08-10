Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал соглашение о "Маршруте Трампа" - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/armeniya-2034432847.html
Эксперт прокомментировал соглашение о "Маршруте Трампа"
Эксперт прокомментировал соглашение о "Маршруте Трампа" - РИА Новости, 10.08.2025
Эксперт прокомментировал соглашение о "Маршруте Трампа"
Совершенно очевидно, что армянский премьер-министр Никол Пашинян получил от США гарантии собственной неприкосновенности в обмен на предательство российских... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T14:14:00+03:00
2025-08-10T14:14:00+03:00
в мире
армения
сша
азербайджан
никол пашинян
дональд трамп
евгений михайлов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030492695_0:0:2607:1466_1920x0_80_0_0_b2f4c8a0a439a9b478700fc72d85c61a.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Совершенно очевидно, что армянский премьер-министр Никол Пашинян получил от США гарантии собственной неприкосновенности в обмен на предательство российских интересов на Южном Кавказе, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Фактическое подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, которое произошло при непосредственном участии США в Вашингтоне, подчеркивает главное - Баку добился всего чего хотел, а Армения в реальности теряет часть территории и субъектности, а в дальнейшем может полностью потерять государственность. Совершенно очевидно, что Пашинян получил гарантии собственной неприкосновенности в обмен на предательство российских интересов на Южном Кавказе", - отметил эксперт. По его словам, Баку и Турция в сотрудничестве с США и под их контролем будут развивать транспортный Зангезурский коридор. "Трамп добился очередного успеха, главным из которых является не безопасность в регионе и, в частности, Армении, а контроль за важнейшим логистическим путём, в результате чего США получат в перспективе не только огромные доходы, но и возможность нанести удар по иранской территории и также усилят возможности блока НАТО в подбрюшье России. Резюмируя, можно с уверенности сказать, что мир на Южном Кавказе ещё долго не наступит", - отметил собеседник агентства. Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Агентство утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. В субботу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".
https://ria.ru/20250809/deklaratsiya-2034361238.html
https://ria.ru/20250809/dashnaktsutjun-2034357818.html
армения
сша
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030492695_256:0:2607:1763_1920x0_80_0_0_b833c6e4b40f733e946e9577dd1cc5c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, евгений михайлов, нато
В мире, Армения, США, Азербайджан, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Евгений Михайлов, НАТО
Эксперт прокомментировал соглашение о "Маршруте Трампа"

Михайлов: Пашинян предал интересы РФ в Закавказье ради своей неприкосновенности

© AP Photo / Alexander VilfНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Alexander Vilf
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Совершенно очевидно, что армянский премьер-министр Никол Пашинян получил от США гарантии собственной неприкосновенности в обмен на предательство российских интересов на Южном Кавказе, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Рахмон поздравил Алиева и Пашиняна с подписанием декларации
Вчера, 19:39
"Фактическое подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, которое произошло при непосредственном участии США в Вашингтоне, подчеркивает главное - Баку добился всего чего хотел, а Армения в реальности теряет часть территории и субъектности, а в дальнейшем может полностью потерять государственность. Совершенно очевидно, что Пашинян получил гарантии собственной неприкосновенности в обмен на предательство российских интересов на Южном Кавказе", - отметил эксперт.
По его словам, Баку и Турция в сотрудничестве с США и под их контролем будут развивать транспортный Зангезурский коридор.
"Трамп добился очередного успеха, главным из которых является не безопасность в регионе и, в частности, Армении, а контроль за важнейшим логистическим путём, в результате чего США получат в перспективе не только огромные доходы, но и возможность нанести удар по иранской территории и также усилят возможности блока НАТО в подбрюшье России. Резюмируя, можно с уверенности сказать, что мир на Южном Кавказе ещё долго не наступит", - отметил собеседник агентства.
Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Агентство утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
В субботу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Армении заявили об ударе по суверенитету
Вчера, 19:03
 
В миреАрменияСШААзербайджанНикол ПашинянДональд ТрампЕвгений МихайловНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала