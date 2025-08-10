https://ria.ru/20250810/arest-2034473128.html

В Дагестане арестовали мужчину, захватившего в заложники бывшую жену

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Житель Тарумовского района Дагестана, захватавший в заложники бывшую жену и ее сестру, арестован на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Ранее в МВД Дагестана рассказали, что в пятницу ночью 62-летний житель Тарумовского района с охотничьим ружьем ворвался в дом бывшей супруги, где была и ее сестра, и взял обеих женщин в заложницы. Мужчина был несогласен с решением суда по бракоразводному процессу и требовал пригласить к нему районного судью и представителя прокуратуры. Сотрудникам МВД Дагестана и бойцам СОБР "Ястреб-Каспий" управления Росгвардии удалось обезвредить мужчину, женщин освободили невредимыми. "Тарумовским районным судом рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, ж" части 2 статьи 206 УК РФ (захват двух заложников с применением оружия)… Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

