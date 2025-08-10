Рейтинг@Mail.ru
Белый дом не планирует продавать сувениры в честь саммита на Аляске - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/alyaska-2034379602.html
Белый дом не планирует продавать сувениры в честь саммита на Аляске
Белый дом не планирует продавать сувениры в честь саммита на Аляске - РИА Новости, 10.08.2025
Белый дом не планирует продавать сувениры в честь саммита на Аляске
Историческая ассоциация Белого дома пока не планирует продавать сувениры в честь саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска, РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T00:32:00+03:00
2025-08-10T00:32:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Историческая ассоциация Белого дома пока не планирует продавать сувениры в честь саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска, рассказали РИА Новости в магазине организации. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. На вопрос корреспондента агентства, планируется ли завоз каких-либо коммеморативных товаров, посвященных саммиту, сотрудники флагманского розничного магазина ответили отрицательно.
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a651687c7a2dbbaddb6611ad48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа — 2025
Белый дом не планирует продавать сувениры в честь саммита на Аляске

Белый дом пока не продает сувениры в честь саммита Путина и Трампа на Аляске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Историческая ассоциация Белого дома пока не планирует продавать сувениры в честь саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска, рассказали РИА Новости в магазине организации.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
На вопрос корреспондента агентства, планируется ли завоз каких-либо коммеморативных товаров, посвященных саммиту, сотрудники флагманского розничного магазина ответили отрицательно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала