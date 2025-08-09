Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 09.08.2025
00:19 09.08.2025 (обновлено: 07:09 09.08.2025)
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 09.08.2025
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась сильнейшая за два месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На Земле началась сильнейшая за два месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Происходит буря уровня G1.0 (Kp = 5)", — говорится на сайте.В четверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что в конце недели на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На Земле началась сильнейшая за два месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Происходит буря уровня G1.0 (Kp = 5)", — говорится на сайте.
В четверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что в конце недели на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

