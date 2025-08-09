https://ria.ru/20250809/zemlya-2034260761.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 09.08.2025
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась сильнейшая за два месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T00:19:00+03:00
2025-08-09T00:19:00+03:00
2025-08-09T07:09:00+03:00
земля
вспышки на солнце
общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:115:821:577_1920x0_80_0_0_eefeab2b07a0cf17a7c24ca64e65cdb9.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На Земле началась сильнейшая за два месяца магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Происходит буря уровня G1.0 (Kp = 5)", — говорится на сайте.В четверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что в конце недели на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря.
https://ria.ru/20250808/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20250731/magnitnye-buri-v-avguste-2032711005.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:38:821:654_1920x0_80_0_0_36c7fbca88de1b74458e749ed99bcf99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, вспышки на солнце , общество, российская академия наук
Земля, вспышки на Солнце , Общество, Российская академия наук
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась мощнейшая за последние два месяца магнитная буря