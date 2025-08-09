https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034367770.html

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на требования Владимира Зеленского о прямом участии Киева в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.По данным издания, глава киевского режима отреагировал на сообщение предупреждением, что "решения без Украины" не принесут мира в регион."Бедняга Зеленский… он до сих пор не осознал, какое он ничтожное насекомое…", — написал один из комментаторов."Если мы не сторона конфликта, почему тогда Великобритания посылает Киеву оружие и боеприпасы, а не делегации дипломатов?", — отметил другой."Ох, дорогой Зеленский… Ты уже чувствуешь, как твоя дойная корова скоро издохнет, не правда ли?"— задался вопросом еще один пользователь."Кто-то из мудрецов сказал: "Если серьезные люди не приглашают тебя за стол, значит, твое имя указано в меню"",— заключили читатели.Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

