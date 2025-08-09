https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034332119.html

Журналист раскрыл, что случилось с Зеленским из-за встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно обезумел, узнав о предстоящей встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Диктатор Зеленский сходит с ума из-за этой встречи. Он, по всей видимости, наотрез отказывается от любых уступок. Он жаждет "окончательной победы" и обвиняет Трампа и США в предательстве", — написал он.Журналист отметил, что причина паники Зеленского в том, что мир на Украине приведет к краху его режима.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

