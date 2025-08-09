Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, что случилось с Зеленским из-за встречи Путина и Трампа
14:50 09.08.2025 (обновлено: 16:21 09.08.2025)
Журналист раскрыл, что случилось с Зеленским из-за встречи Путина и Трампа
Владимир Зеленский окончательно обезумел, узнав о предстоящей встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно обезумел, узнав о предстоящей встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Диктатор Зеленский сходит с ума из-за этой встречи. Он, по всей видимости, наотрез отказывается от любых уступок. Он жаждет "окончательной победы" и обвиняет Трампа и США в предательстве", — написал он.Журналист отметил, что причина паники Зеленского в том, что мир на Украине приведет к краху его режима.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
© AP Photo / Francisco SecoВладимир Зеленский
© AP Photo / Francisco Seco
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно обезумел, узнав о предстоящей встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Диктатор Зеленский сходит с ума из-за этой встречи. Он, по всей видимости, наотрез отказывается от любых уступок. Он жаждет "окончательной победы" и обвиняет Трампа и США в предательстве", — написал он.
Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки
Вчера, 13:46
Журналист отметил, что причина паники Зеленского в том, что мир на Украине приведет к краху его режима.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Эксперт рассказал, кому невыгоден диалог России и США по Украине
Вчера, 14:21
 
