Слуцкий назвал Зеленского противником мирного урегулирования
Слуцкий: Зеленский пытается саботировать еще не достигнутые договоренности
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, в преддверии встречи лидеров РФ и США на Аляске, превентивно пытается саботировать еще не достигнутые договоренности, тем самым еще раз показывает, кто на самом деле противник мирного урегулирования, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Укрофюрер превентивно пытается саботировать еще не достигнутые договоренности. И тем самым еще раз показывает, кто на самом деле противник мирного урегулирования", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что европейская "партия войны" мобилизует ряды в преддверии российско-американского саммита на Аляске.
Он добавил, что Зеленский "в конвульсиях" обзванивает премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, на очереди, по словам политика, очевидно, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсулафон дер Ляйен.
"С удвоенной силой евроястребы стараются если уже не втянуть Трампа в "коалицию желающих", то не допустить скорого мира на Украине любым путем. Мира, который может обрушить их власть и политические карьеры, построенные на тотальной русофобии", - считает Слуцкий.
"Как говорил Великий Жириновский, "все будут решать Путин и Трамп". И с этой точки зрения встреча 15 августа на Аляске - еще и про роль лидеров в мировой истории", - подытожил он.
Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленскимвозможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.