Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/zelenskij-2034331094.html
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира - РИА Новости, 09.08.2025
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира
Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:43:00+03:00
2025-08-09T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
аляска
россия
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Взбешенный мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он (Зеленский - ред.) уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за ней", - написал Филиппо в соцсети X. По словам политика, Зеленскому нужна война, чтобы оставаться у власти, а его европейские "хозяева" подталкивают его к продолжению конфликта любой ценой. Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034315725.html
https://ria.ru/20250809/reshenie-2034324241.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_42:0:2623:1936_1920x0_80_0_0_c458fed5e41b56789ba4c88fdfed4a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, аляска, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, патриот
Специальная военная операция на Украине, США, Аляска, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Патриот
Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира

Филиппо: Зеленский ищет отговорки для отказа от мира до встречи Путина и Трампа

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Вопрос будет один". На Украине выступили с предупреждением Зеленскому
Вчера, 12:06
"Взбешенный мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он (Зеленский - ред.) уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за ней", - написал Филиппо в соцсети X.
По словам политика, Зеленскому нужна война, чтобы оставаться у власти, а его европейские "хозяева" подталкивают его к продолжению конфликта любой ценой.
Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
СМИ раскрыли, какое решение Зеленского разгневает Трампа
Вчера, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеСШААляскаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала