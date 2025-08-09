https://ria.ru/20250809/zelenskij-2034331094.html

Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира

Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира

Во Франции заявили, что Зеленский ищет отговорки для отказа от мира

09.08.2025

ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от возможного мирного соглашения еще до того, как состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Взбешенный мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он (Зеленский - ред.) уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за ней", - написал Филиппо в соцсети X. По словам политика, Зеленскому нужна война, чтобы оставаться у власти, а его европейские "хозяева" подталкивают его к продолжению конфликта любой ценой. Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

