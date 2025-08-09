https://ria.ru/20250809/zelenskij-2034324948.html

Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки

Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки - РИА Новости, 09.08.2025

Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки

Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T13:46:00+03:00

2025-08-09T13:46:00+03:00

2025-08-09T22:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

республика крым

украина

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. <...> Дарить свою землю <...> украинцы не будут", — сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предложив сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до которых пока далеко. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев накануне призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к "тяжелым компромиссам". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают такой подход Киева. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://ria.ru/20250809/koshkovich-2034320537.html

https://ria.ru/20250809/reshenie-2034324241.html

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, республика крым, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, оон, встреча путина и трампа — 2025