Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034378154.html
Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа
Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа
Выбор Аляски местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - смелое и оригинальное решение, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T23:57:00+03:00
2025-08-09T23:57:00+03:00
встреча путина и трампа — 2025
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир джаралла
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_a89cc845de51966313bf68ad37ad2cf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Выбор Аляски местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - смелое и оригинальное решение, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Выбор Аляски был неожиданным - ранее высказывались предположения об ОАЭ как месте встречи, - ведь в нынешней ситуации найти подлинно нейтральное место сложно: Европа, к примеру, отпадает полностью. Решение глав России и США - смелое и оригинальное, им не нужно обращать внимания на какие-то другие факторы, это будет подлинный разговор двоих лидеров", - сказал агентству Джаралла. По словам эксперта, заметно желание Трампа избавиться от наследия первого срока, когда такие встречи блокировались американской бюрократией, а итоги прошедших не воплощались в жизнь. "Сейчас Трамп хочет показать свою волю в диалоге двух стран. Для России - это решающая попытка довести до американской стороны свои интересы, показать, что это не переговорные позиции, а принципы национальной политики. Диалог будет сложным, но уже сам факт его является положительным", - заключил Джаралла. В 2018 году в Хельсинки прошел саммит Россия - США с участием Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250809/tramp-2034361095.html
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034336758.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_221:703:2014:2048_1920x0_80_0_0_f19c1c48c5f68c23aa5a533897fdb2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа — 2025, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир джаралла, аляска
Встреча Путина и Трампа — 2025, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Джаралла, Аляска
Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа

Джаралла назвал смелым решением выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Выбор Аляски местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - смелое и оригинальное решение, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным
Вчера, 19:39
"Выбор Аляски был неожиданным - ранее высказывались предположения об ОАЭ как месте встречи, - ведь в нынешней ситуации найти подлинно нейтральное место сложно: Европа, к примеру, отпадает полностью. Решение глав России и США - смелое и оригинальное, им не нужно обращать внимания на какие-то другие факторы, это будет подлинный разговор двоих лидеров", - сказал агентству Джаралла.
По словам эксперта, заметно желание Трампа избавиться от наследия первого срока, когда такие встречи блокировались американской бюрократией, а итоги прошедших не воплощались в жизнь.
"Сейчас Трамп хочет показать свою волю в диалоге двух стран. Для России - это решающая попытка довести до американской стороны свои интересы, показать, что это не переговорные позиции, а принципы национальной политики. Диалог будет сложным, но уже сам факт его является положительным", - заключил Джаралла.
В 2018 году в Хельсинки прошел саммит Россия - США с участием Путина и Трампа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Остался за бортом". На Западе встревожились из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 15:33
 
Встреча Путина и Трампа — 2025РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ДжараллаАляска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала