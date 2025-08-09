Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа
Джаралла назвал смелым решением выбор Аляски для встречи Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Выбор Аляски местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - смелое и оригинальное решение, выразил мнение в беседе с РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Выбор Аляски был неожиданным - ранее высказывались предположения об ОАЭ как месте встречи, - ведь в нынешней ситуации найти подлинно нейтральное место сложно: Европа, к примеру, отпадает полностью. Решение глав России и США - смелое и оригинальное, им не нужно обращать внимания на какие-то другие факторы, это будет подлинный разговор двоих лидеров", - сказал агентству Джаралла.
По словам эксперта, заметно желание Трампа избавиться от наследия первого срока, когда такие встречи блокировались американской бюрократией, а итоги прошедших не воплощались в жизнь.
"Сейчас Трамп хочет показать свою волю в диалоге двух стран. Для России - это решающая попытка довести до американской стороны свои интересы, показать, что это не переговорные позиции, а принципы национальной политики. Диалог будет сложным, но уже сам факт его является положительным", - заключил Джаралла.
В 2018 году в Хельсинки прошел саммит Россия - США с участием Путина и Трампа.