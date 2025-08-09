https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034373350.html

Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа

Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа

Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен приветствовала предстоящую встречу... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T22:19:00+03:00

2025-08-09T22:19:00+03:00

2025-08-09T22:19:00+03:00

встреча путина и трампа — 2025

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

севим дагделен

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_a89cc845de51966313bf68ad37ad2cf9.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен приветствовала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и назвала "не имеющими ничего общего с реальностью" жалобы ФРГ и ЕС на неучастие в переговорах. "Любая дипломатическая инициатива, направленная на прекращение войны на Украине, приветствуется. В том числе встреча Путина и Трампа 15 августа на Аляске. Причитания Берлина и Брюсселя, (что они – ред.) не сидят за столом переговоров, не имеют ничего общего с реальностью", - написала Дагделен на странице в социальной сети X. По ее словам, те, кто становятся "вассалами Вашингтона" и считают необходимым вести против России прокси-войну, самостоятельно несут ответственность за "собственную ничтожность". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250809/tramp-2034361095.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа — 2025, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, севим дагделен, германия