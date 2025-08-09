https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034373350.html
Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа
Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа
Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен приветствовала предстоящую встречу... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T22:19:00+03:00
2025-08-09T22:19:00+03:00
2025-08-09T22:19:00+03:00
встреча путина и трампа — 2025
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
севим дагделен
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_a89cc845de51966313bf68ad37ad2cf9.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен приветствовала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и назвала "не имеющими ничего общего с реальностью" жалобы ФРГ и ЕС на неучастие в переговорах. "Любая дипломатическая инициатива, направленная на прекращение войны на Украине, приветствуется. В том числе встреча Путина и Трампа 15 августа на Аляске. Причитания Берлина и Брюсселя, (что они – ред.) не сидят за столом переговоров, не имеют ничего общего с реальностью", - написала Дагделен на странице в социальной сети X. По ее словам, те, кто становятся "вассалами Вашингтона" и считают необходимым вести против России прокси-войну, самостоятельно несут ответственность за "собственную ничтожность". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250809/tramp-2034361095.html
россия
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_221:703:2014:2048_1920x0_80_0_0_f19c1c48c5f68c23aa5a533897fdb2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа — 2025, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, севим дагделен, германия
Встреча Путина и Трампа — 2025, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Севим Дагделен, Германия
Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа
Дагделен приветствовала предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске