Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа
22:19 09.08.2025
Немецкий политик приветствовала встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен приветствовала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и назвала "не имеющими ничего общего с реальностью" жалобы ФРГ и ЕС на неучастие в переговорах. "Любая дипломатическая инициатива, направленная на прекращение войны на Украине, приветствуется. В том числе встреча Путина и Трампа 15 августа на Аляске. Причитания Берлина и Брюсселя, (что они – ред.) не сидят за столом переговоров, не имеют ничего общего с реальностью", - написала Дагделен на странице в социальной сети X. По ее словам, те, кто становятся "вассалами Вашингтона" и считают необходимым вести против России прокси-войну, самостоятельно несут ответственность за "собственную ничтожность". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным
