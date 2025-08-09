https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034371287.html

Эксперт назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру

Эксперт назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру - РИА Новости, 09.08.2025

Эксперт назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру

Предстоящая на Аляске встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шагом к миру, но Европа и Украина могут помешать достижению...

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Предстоящая на Аляске встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шагом к миру, но Европа и Украина могут помешать достижению прогресса, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-Центра" Эрл Расмуссен. "Я не знаю, чем завершится дискуссия, но это хороший шаг в сторону мира и улучшения отношений между двумя странами", - сказал Расмуссен. Тем не менее он не исключил, что Европа и Украина могут помешать достижению возможного прогресса. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров нужны определенные условия, до создания которых пока далеко.

