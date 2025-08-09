Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру
21:44 09.08.2025
Эксперт назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру
Эксперт назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру
встреча путина и трампа — 2025
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
эрл расмуссен
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Предстоящая на Аляске встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шагом к миру, но Европа и Украина могут помешать достижению прогресса, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-Центра" Эрл Расмуссен. "Я не знаю, чем завершится дискуссия, но это хороший шаг в сторону мира и улучшения отношений между двумя странами", - сказал Расмуссен. Тем не менее он не исключил, что Европа и Украина могут помешать достижению возможного прогресса. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров нужны определенные условия, до создания которых пока далеко.
встреча путина и трампа — 2025, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, эрл расмуссен
Встреча Путина и Трампа — 2025, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эрл Расмуссен
© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Предстоящая на Аляске встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шагом к миру, но Европа и Украина могут помешать достижению прогресса, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-Центра" Эрл Расмуссен.
"Я не знаю, чем завершится дискуссия, но это хороший шаг в сторону мира и улучшения отношений между двумя странами", - сказал Расмуссен.
Тем не менее он не исключил, что Европа и Украина могут помешать достижению возможного прогресса.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров нужны определенные условия, до создания которых пока далеко.
На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным
Встреча Путина и Трампа — 2025РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЭрл Расмуссен
 
 
