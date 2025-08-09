Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: ЕС и Украина могут сорвать результаты встречи Путина и Трампа
19:32 09.08.2025
Эксперт: ЕС и Украина могут сорвать результаты встречи Путина и Трампа
встреча путина и трампа — 2025
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
украина
евросоюз
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Европейцы и Владимир Зеленский могут попытаться сорвать возможные положительные результаты встречи президентов России и США, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. По его мнению, предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может привести к деэскалации украинского кризиса. "У меня никогда не возникало особых сомнений в намерении Дональда Трампа найти решение этой проблемы. Не только по гуманитарным соображениям, но и в практическом плане. Ведь Россия - это потенциальный союзник и партнёр Дональда Трампа в его плане реиндустриализации страны. Очевидно, что Европе практически нечего предложить Соединённым Штатам в этом плане", - сказал Ламеса. "В этом смысле я позитивно смотрю на возможные результаты этой встречи. Конечно, нельзя исключать, что европейские глобалисты и милитаристы, вместе с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским, как всегда, будут стремиться создать всевозможные препятствия и сорвать результаты этой встречи. Конечно, это будет зависеть от твёрдости позиции республиканца перед своими так называемыми европейскими партнёрами", - добавил эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
россия
сша
украина
встреча путина и трампа — 2025, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, украина, евросоюз
Встреча Путина и Трампа — 2025, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Евросоюз
Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Европейцы и Владимир Зеленский могут попытаться сорвать возможные положительные результаты встречи президентов России и США, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
По его мнению, предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может привести к деэскалации украинского кризиса.
"У меня никогда не возникало особых сомнений в намерении Дональда Трампа найти решение этой проблемы. Не только по гуманитарным соображениям, но и в практическом плане. Ведь Россия - это потенциальный союзник и партнёр Дональда Трампа в его плане реиндустриализации страны. Очевидно, что Европе практически нечего предложить Соединённым Штатам в этом плане", - сказал Ламеса.
"В этом смысле я позитивно смотрю на возможные результаты этой встречи. Конечно, нельзя исключать, что европейские глобалисты и милитаристы, вместе с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским, как всегда, будут стремиться создать всевозможные препятствия и сорвать результаты этой встречи. Конечно, это будет зависеть от твёрдости позиции республиканца перед своими так называемыми европейскими партнёрами", - добавил эксперт.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Встреча Путина и Трампа — 2025РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаЕвросоюз
 
 
