Эксперт: ЕС и Украина могут сорвать результаты встречи Путина и Трампа

Эксперт: ЕС и Украина могут сорвать результаты встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

Эксперт: ЕС и Украина могут сорвать результаты встречи Путина и Трампа

Европейцы и Владимир Зеленский могут попытаться сорвать возможные положительные результаты встречи президентов России и США, сообщил РИА Новости международный... РИА Новости, 09.08.2025

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг - РИА Новости. Европейцы и Владимир Зеленский могут попытаться сорвать возможные положительные результаты встречи президентов России и США, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. По его мнению, предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может привести к деэскалации украинского кризиса. "У меня никогда не возникало особых сомнений в намерении Дональда Трампа найти решение этой проблемы. Не только по гуманитарным соображениям, но и в практическом плане. Ведь Россия - это потенциальный союзник и партнёр Дональда Трампа в его плане реиндустриализации страны. Очевидно, что Европе практически нечего предложить Соединённым Штатам в этом плане", - сказал Ламеса. "В этом смысле я позитивно смотрю на возможные результаты этой встречи. Конечно, нельзя исключать, что европейские глобалисты и милитаристы, вместе с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским, как всегда, будут стремиться создать всевозможные препятствия и сорвать результаты этой встречи. Конечно, это будет зависеть от твёрдости позиции республиканца перед своими так называемыми европейскими партнёрами", - добавил эксперт. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

