Симоньян высказалась о готовящейся встрече Путина и Трампа на Аляске
Симоньян сочла преждевременным прогнозировать итоги встречи Путина и Трампа
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что прогнозировать итоги и сам факт встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске преждевременно.
«
"Я, к сожалению, не берусь прогнозировать как закончится эта встреча. И к сожалению, не берусь прогнозировать – произойдет ли эта встреча. Такой турбулентности – и даже не информационные вбросы, было бы хорошо, если бы это были информационные вбросы – в настоящем информационном поле, не в фэйковом, а в настоящем, такой турбулентности, как последний год в моей практике не было никогда... Мы не можем составить прогноз длиной 15 минут, не то, чтобы 15 дней или неделя... мы не можем с вами гадать с уверенностью даже 50 процентов, что эта встреча состоится, а тем более – что из нее выйдет", - сказала Симоньян на встрече в Новом Херсонесе со студентами-семинаристами.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.