В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа

В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа

2025-08-09T16:08:00+03:00

2025-08-09T16:08:00+03:00

ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске посылает позитивный и обнадеживающий сигнал, заявил РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Это очень сложный и очень тонкий выбор (Аляска - ред.). На полпути между Россией и США, на территории, которая когда-то была российской. Это заставляет вспомнить встречу Наполеона и Александра в Тильзите... Второй вывод: поскольку встреча не состоится в третьей стране, будет меньше возможного вмешательства со стороны других государств. Два лидера встретятся лицом к лицу, глаза в глаза. Я вижу в этом позитивный и обнадеживающий сигнал", - сказал он. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

