В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа
Меттан: встреча Путина и Трампа на Аляске ограничит вмешательство других стран
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске посылает позитивный и обнадеживающий сигнал, заявил РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.
«
"Это очень сложный и очень тонкий выбор (Аляска - ред.). На полпути между Россией и США, на территории, которая когда-то была российской. Это заставляет вспомнить встречу Наполеона и Александра в Тильзите... Второй вывод: поскольку встреча не состоится в третьей стране, будет меньше возможного вмешательства со стороны других государств. Два лидера встретятся лицом к лицу, глаза в глаза. Я вижу в этом позитивный и обнадеживающий сигнал", - сказал он.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.