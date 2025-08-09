Рейтинг@Mail.ru
В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа
16:08 09.08.2025
В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа
В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
дональд трамп
ги меттан
встреча путина и трампа — 2025
ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске посылает позитивный и обнадеживающий сигнал, заявил РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Это очень сложный и очень тонкий выбор (Аляска - ред.). На полпути между Россией и США, на территории, которая когда-то была российской. Это заставляет вспомнить встречу Наполеона и Александра в Тильзите... Второй вывод: поскольку встреча не состоится в третьей стране, будет меньше возможного вмешательства со стороны других государств. Два лидера встретятся лицом к лицу, глаза в глаза. Я вижу в этом позитивный и обнадеживающий сигнал", - сказал он. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, ги меттан, встреча путина и трампа — 2025
В мире, США, Аляска, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ги Меттан, Встреча Путина и Трампа — 2025
В Женеве отметили важную деталь в выборе места для встречи Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске посылает позитивный и обнадеживающий сигнал, заявил РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Это очень сложный и очень тонкий выбор (Аляска - ред.). На полпути между Россией и США, на территории, которая когда-то была российской. Это заставляет вспомнить встречу Наполеона и Александра в Тильзите... Второй вывод: поскольку встреча не состоится в третьей стране, будет меньше возможного вмешательства со стороны других государств. Два лидера встретятся лицом к лицу, глаза в глаза. Я вижу в этом позитивный и обнадеживающий сигнал", - сказал он.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
