"Остался за бортом". На Западе встревожились из-за встречи Путина и Трампа
"Остался за бортом". На Западе встревожились из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
"Остался за бортом". На Западе встревожились из-за встречи Путина и Трампа
Евросоюз в очередной раз не принимает участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет испанская газета El Mundo. 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Евросоюз в очередной раз не принимает участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет испанская газета El Mundo."Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева", — говорится в публикации.Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
