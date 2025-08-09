Рейтинг@Mail.ru
"Остался за бортом". На Западе встревожились из-за встречи Путина и Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 09.08.2025
"Остался за бортом". На Западе встревожились из-за встречи Путина и Трампа
Евросоюз в очередной раз не принимает участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет испанская газета El Mundo. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Евросоюз в очередной раз не принимает участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет испанская газета El Mundo."Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева", — говорится в публикации.Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Евросоюз в очередной раз не принимает участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет испанская газета El Mundo.
"Европейский союз вновь остался за бортом переговорного процесса. Европа и Украина давно обеспокоены возможностью того, что Трамп, который выразил симпатию к некоторым условиям России, может объединиться с Путиным, чтобы вынудить Зеленского пойти на соглашение, которое будет крайне невыгодным для Киева", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
СМИ раскрыли, какое решение Зеленского разгневает Трампа
Вчера, 13:31
Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 10:09
 
