Путин и Трамп хотят встретиться без третьей стороны, считает эксперт
Мартынов: Путин и Трамп хотят встретиться без отвлекающей третьей стороны
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и США Дональд Трамп выбрали Аляску местом для встречи без какого-либо отвлекающего фона в виде третьей стороны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"География выбранного места прямо указывает на стремление лидеров сверхдержав прийти к общему знаменателю решения накопившихся вопросов в первую очередь в двусторонних отношениях без какого-либо отвлекающего фона типа Зеленского в шкафу или (главы ЕК - ред.) Урсулы (фон дер Ляйен) под столом", - сказал Мартынов.
По его мнению, президенты обсудят не только украинский конфликт, но и вопросы общеевропейской континентальной безопасности, в том числе гарантии региональной безопасности на постсоветском пространстве, включая Закавказье и Центральную Азию.
"Это и вопросы развития африканского континента, это и ближневосточный кейс, где есть шанс не просто в очередной раз заморозить десятилетний конфликт, но и сформировать фундамент принципиально нового мирного развития региона. Речь идет о новой мировой архитектуре безопасного развития. Что безусловно требует общей скоординированной позиции великих держав с соответствующими взаимными гарантиями", - отметил эксперт.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.