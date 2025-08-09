https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034314930.html

Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152471/01/1524710196_0:253:3053:1970_1920x0_80_0_0_43bf088762b63fa5dd48c2dbd3339179.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Некоторые страны могут попытаться сорвать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале."Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", — написал он.Саммит России и СШАВ ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.О месте встречи

