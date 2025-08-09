Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 09.08.2025 (обновлено: 12:27 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034314930.html
Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Некоторые страны могут попытаться сорвать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:57:00+03:00
2025-08-09T12:27:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
встреча путина и трампа — 2025
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152471/01/1524710196_0:253:3053:1970_1920x0_80_0_0_43bf088762b63fa5dd48c2dbd3339179.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Некоторые страны могут попытаться сорвать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале."Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", — написал он.Саммит России и СШАВ ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.О месте встречи
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034307974.html
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html
https://ria.ru/20250809/proval-2034264177.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152471/01/1524710196_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_6e1783ce758a42348c38929fbbf50004.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, встреча путина и трампа — 2025, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Встреча Путина и Трампа — 2025, Российский фонд прямых инвестиций, Юрий Ушаков, В мире
Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

Дмитриев: ряд стран попытаются сорвать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Некоторые страны могут попытаться сорвать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
"Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", — написал он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"В полном смятении". Во Франции отреагировали на встречу Путина и Трампа
Вчера, 10:46

Саммит России и США

В ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Вчера, 08:00

О месте встречи

  • Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску. В США бывали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев, но никто из них не приезжал в этот штат.

Последний визит президента в Штаты прошел десять лет назад — в сентябре 2015-го. Тогда Путин выступил на заседании Генассамблеи ООН.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече
7 августа, 17:21
  • Аляска — самый северный и крупнейший американский штат. Открыта русской экспедицией в 1732 году, продана Российской империей США в 1867-м.
  • Расстояние от Аляски до Чукотки через Берингов пролив — 86 километров, между островами Ратманова и Крузенштерна, где проходит граница, — меньше четырех.
  • Губернатор Майк Данливи заявил, что штат готов принять встречу, отметив, что он является подходящим местом для мероприятия в силу географии и истории.
  • Саммит, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, проблем с безопасностью не ожидается, заявил РИА Новости директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски Трой Буффар.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Это провал": в Киеве заметили важную деталь в беседе Путина с Трампом
Вчера, 01:01
 
РоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампКирилл ДмитриевВстреча Путина и Трампа — 2025Российский фонд прямых инвестицийЮрий УшаковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала