Дмитриев: некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

Дмитриев: ряд стран попытаются сорвать встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Некоторые страны могут попытаться сорвать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
"Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", — написал он.
Саммит России и США
В ночь на субботу помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, они сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор места для переговоров.
О месте встречи
- Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску. В США бывали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев, но никто из них не приезжал в этот штат.
Последний визит президента в Штаты прошел десять лет назад — в сентябре 2015-го. Тогда Путин выступил на заседании Генассамблеи ООН.
"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече
7 августа, 17:21
- Аляска — самый северный и крупнейший американский штат. Открыта русской экспедицией в 1732 году, продана Российской империей США в 1867-м.
- Расстояние от Аляски до Чукотки через Берингов пролив — 86 километров, между островами Ратманова и Крузенштерна, где проходит граница, — меньше четырех.
- Губернатор Майк Данливи заявил, что штат готов принять встречу, отметив, что он является подходящим местом для мероприятия в силу географии и истории.
- Саммит, скорее всего, пройдет в городе Анкоридж, проблем с безопасностью не ожидается, заявил РИА Новости директор центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски Трой Буффар.