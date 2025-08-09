Новость о месте встречи Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034288636.html
Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ. Ранее о планируемой встрече заявил Дональд Трамп. С российской стороны его слова уже подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Среди зарубежных СМИ, оперативно поместивших на передовицы новость о встрече на Аляске, были американские издания New York Times, Hill, Newsweek, телеканал CNN, канадский телеканал CTV, агентство Блумберг. Британские медиа - телеканал Sky News и издание Guardian - также не были исключением. Новость также активно встретили и на Востоке, она оказалась на первой полосе японской газеты Nikkei.
