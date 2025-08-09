https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034288636.html

Новость о месте встречи Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ

Новость о месте встречи Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ - РИА Новости, 09.08.2025

Новость о месте встречи Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ

Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T08:22:00+03:00

2025-08-09T08:22:00+03:00

2025-08-09T08:22:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

nikkei

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_a89cc845de51966313bf68ad37ad2cf9.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ. Ранее о планируемой встрече заявил Дональд Трамп. С российской стороны его слова уже подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Среди зарубежных СМИ, оперативно поместивших на передовицы новость о встрече на Аляске, были американские издания New York Times, Hill, Newsweek, телеканал CNN, канадский телеканал CTV, агентство Блумберг. Британские медиа - телеканал Sky News и издание Guardian - также не были исключением. Новость также активно встретили и на Востоке, она оказалась на первой полосе японской газеты Nikkei.

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аляска, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, nikkei, встреча путина и трампа — 2025