Новость о месте встречи Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ - РИА Новости, 09.08.2025
08:22 09.08.2025
Новость о месте встречи Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ
в мире
аляска
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
nikkei
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ. Ранее о планируемой встрече заявил Дональд Трамп. С российской стороны его слова уже подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Среди зарубежных СМИ, оперативно поместивших на передовицы новость о встрече на Аляске, были американские издания New York Times, Hill, Newsweek, телеканал CNN, канадский телеканал CTV, агентство Блумберг. Британские медиа - телеканал Sky News и издание Guardian - также не были исключением. Новость также активно встретили и на Востоке, она оказалась на первой полосе японской газеты Nikkei.
аляска
россия
сша
Новости
ru-RU
в мире, аляска, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, nikkei, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Аляска, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Nikkei, Встреча Путина и Трампа — 2025
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новость о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, оказалась на первых полосах мировых СМИ.
Ранее о планируемой встрече заявил Дональд Трамп. С российской стороны его слова уже подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Среди зарубежных СМИ, оперативно поместивших на передовицы новость о встрече на Аляске, были американские издания New York Times, Hill, Newsweek, телеканал CNN, канадский телеканал CTV, агентство Блумберг.
Британские медиа - телеканал Sky News и издание Guardian - также не были исключением.
Новость также активно встретили и на Востоке, она оказалась на первой полосе японской газеты Nikkei.
В миреАляскаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковNikkeiВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
