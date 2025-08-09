https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034265262.html

Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на Аляске 15 августа, сообщил американский лидер в соцсети Truth Social. РИА Новости, 09.08.2025

в мире

аляска

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа — 2025

россия

сша

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на Аляске 15 августа, сообщил американский лидер в соцсети Truth Social."Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительные подробности будут сообщены позже", — написал Трамп.Впоследствии помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что главы государств проведут саммит в американском штате и сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. По его словам, выбор именно этого места связан с близостью расположения двух стран.Кроме того, подчеркнул российский представитель, в Аляске пересекаются экономические интересы Москвы и Вашингтона и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.При этом следующая встреча лидеров может состояться в России, главе Белого дома уже передал приглашение.Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

аляска

россия

сша

