Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на Аляске 15 августа, сообщил американский лидер в соцсети Truth Social.
"Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительные подробности будут сообщены позже", — написал Трамп.
Впоследствии помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что главы государств проведут саммит в американском штате и сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. По его словам, выбор именно этого места связан с близостью расположения двух стран.
Кроме того, подчеркнул российский представитель, в Аляске пересекаются экономические интересы Москвы и Вашингтона и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.
При этом следующая встреча лидеров может состояться в России, главе Белого дома уже передал приглашение.
Встреча Путина и Трампа
В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.