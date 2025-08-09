Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

https://ria.ru/20250809/volodin-2034327763.html

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников из-за их чрезмерной учебной загруженности. "Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий", — написал он в своем Telegram-канале.Как отметил Володин, большинство парламентариев считают, что школьники перегружены, ведь в среднем за учебой они проводят по восемь-десять часов в день. Он добавил, что эту тему уже обсуждали ранее, в результате чего подписчики его канала оставили около десяти тысяч комментариев, авторы более половины из которых согласились, что дети сталкиваются с чрезмерной нагрузкой.Володин рассказал, что после этого Дума обратилась в правительство для рассмотрения этого вопроса, но, несмотря на признание проблемы, пока не было выработано никаких конкретных предложений.По словам председателя Госдумы, вопрос отмены учебной домашней работы становится все более актуальным, так как у детей появляются новые возможности подходить к ее выполнению формально — выполнять задания с помощью искусственного интеллекта или искать готовые решения в интернете. Володин выразил мнение, что из-за этого домашние задания порой превращаются в пустую трату времени. Председатель ГД отметил, что в мире по-разному подходят к самостоятельной работе школьников после уроков: есть примеры исследовательских и творческих заданий, что позволяет глубже изучить тему и формирует критическое мышление. Политик подчеркнул, что школьники должны развиваться, а не искать готовые решения при возможностях современных технологий."Как вы считаете: насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде? По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме? Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома?" — добавил Володин.Он подчеркнул, что депутатам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема.

