В Женеве заявили, что европейцы отказываются видеть поражение Украины

Депутат Меттан: Европа отказывается видеть, что Украина проигрывает конфликт
ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Европейцы отказываются видеть, что Украина проигрывает конфликт с Россией, они не могут играть никакой роли в урегулировании этого конфликта, заявил РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Реализма (со стороны ЕС - ред.) в этом конфликте никогда не было с 2014 года. Я думаю, что Трамп, несмотря на его капризы, и Путин - два реалиста. Но они находятся в осаде украинцев и европейцев, которые потеряли всякое представление о реальности и отказываются видеть, что Украина проигрывает войну. Потребуется еще немного времени, чтобы они пришли в себя", - сказал он.
Меттан считает, что "поскольку европейцы отказываются смотреть правде в глаза и утратили всякий геополитический смысл", они не могут играть никакой роли в восстановлении мира на Украине.
"У Трампа есть веские рычаги давления (на ЕС - ред.), как мы это увидели из условий, на которых ему удалось навязать им (ЕС- ред.) свои пошлины. Но в случае с Украиной, по причинам как географическим, так и экономическим и культурным, европейцам рано или поздно придется присоединиться к урегулированию. Вот почему я думаю, что мы находимся только в начале процесса, и что для того, чтобы привести к подлинному миру, потребуется еще некоторое время", - заключил депутат.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.