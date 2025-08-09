https://ria.ru/20250809/turtsija-2034259602.html

Анкара удовлетворена прогрессом по миру между Баку и Ереваном

АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Турция удовлетворена прогрессом в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией в США, считает это "чрезвычайным событием", следует из заявления МИД республики. Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Мы удовлетворены прогрессом, достигнутым в деле установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и волей, выраженной сегодня (8 августа) в Вашингтоне. Этот шаг, предпринятый в период обострения международных конфликтов и кризисов, представляет собой чрезвычайно важное событие с точки зрения обеспечения регионального мира и стабильности. Мы высоко ценим вклад администрации США в этот процесс", - говорится в заявлении. "Для Южного Кавказа была использована историческая возможность достичь мира и процветания. Как Турция, мы будем продолжать вносить свой вклад в усилия по реализации этой возможности и поддерживать самоотверженные усилия Азербайджана", - добавляется в тексте заявления.

