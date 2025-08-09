Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о прогрессе в достижении цели Трампа по Украине - РИА Новости, 09.08.2025
21:37 09.08.2025
В США заявили о прогрессе в достижении цели Трампа по Украине
В США заявили о прогрессе в достижении цели Трампа по Украине - РИА Новости, 09.08.2025
В США заявили о прогрессе в достижении цели Трампа по Украине
Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает РИА Новости, 09.08.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
встреча путина и трампа — 2025
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Встречи в субботу продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", — сообщил собеседник Axios. Подробности состоявшихся дискуссий, равно как и то, кто именно принял участие в упомянутых встречах по Украине, портал не привел. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа — 2025
В США заявили о прогрессе в достижении цели Трампа по Украине

Axios: переговоры по Украине принесли прогресс в достижении цели Трампа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
NYT: Европа обеспокоена переговорами Путина и Трампа по Украине
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
