https://ria.ru/20250809/tramp-2034370769.html

В США заявили о прогрессе в достижении цели Трампа по Украине

В США заявили о прогрессе в достижении цели Трампа по Украине - РИА Новости, 09.08.2025

В США заявили о прогрессе в достижении цели Трампа по Украине

Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T21:37:00+03:00

2025-08-09T21:37:00+03:00

2025-08-09T21:37:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

юрий ушаков

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Встречи в субботу продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", — сообщил собеседник Axios. Подробности состоявшихся дискуссий, равно как и то, кто именно принял участие в упомянутых встречах по Украине, портал не привел. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250809/evropa-2034360770.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, встреча путина и трампа — 2025