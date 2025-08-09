Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 09.08.2025 (обновлено: 21:58 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/tramp-2034361095.html
На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным
На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным - РИА Новости, 09.08.2025
На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным
Для урегулирования конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу нужно быть тверже в отношении Владимира Зеленского, написал профессор Хельсинкского... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T19:39:00+03:00
2025-08-09T21:58:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034292131_0:0:917:517_1920x0_80_0_0_36834450e8e563c89ae6eb9932af8710.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу нужно быть тверже в отношении Владимира Зеленского, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."На самом деле, мы можем увидеть соглашение о прекращении огня где-то после 15 августа. Однако если Дональд Трамп не будет непреклонен по отношению к Зеленскому и европейским лидерам, все провалится", — написал он.Профессор отметил, что Трампу не стоит пытаться умиротворить киевский режим и его европейских союзников.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250809/dialog-2034345910.html
https://ria.ru/20250809/putin-2034337926.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034292131_0:0:917:689_1920x0_80_0_0_402c33a778a33f79afac0e9acb05cd56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным

Малинен: Трампу стоит придерживаться жесткой позиции по отношению к Зеленскому

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу нужно быть тверже в отношении Владимира Зеленского, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"На самом деле, мы можем увидеть соглашение о прекращении огня где-то после 15 августа. Однако если Дональд Трамп не будет непреклонен по отношению к Зеленскому и европейским лидерам, все провалится", — написал он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Уже обозначены": в Киеве отметили важную деталь в диалоге Путина и Трампа
Вчера, 17:00
Профессор отметил, что Трампу не стоит пытаться умиротворить киевский режим и его европейских союзников.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
На Западе сделали внезапное заявление о Путине из-за встречи с Трампом
Вчера, 15:53
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала