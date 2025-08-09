https://ria.ru/20250809/tramp-2034361095.html

На Западе выступили с громким призывом к Трампу перед встречей с Путиным

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу нужно быть тверже в отношении Владимира Зеленского, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."На самом деле, мы можем увидеть соглашение о прекращении огня где-то после 15 августа. Однако если Дональд Трамп не будет непреклонен по отношению к Зеленскому и европейским лидерам, все провалится", — написал он.Профессор отметил, что Трампу не стоит пытаться умиротворить киевский режим и его европейских союзников.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

