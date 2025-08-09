Политолог объяснил выбор площадки для встречи Путина и Трампа
Политолог Сезер назвал Аляску нейтральным местом для саммита России и США
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 авг - РИА Новости. Аляска в качестве места проведения саммита РФ-США могла быть выбрана как нейтральный вариант, чтобы не "обидеть" страны, предлагавшие свои площадки, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
По мнению Сезера, на выбор площадки повлияли ряд факторов, такие как исторический статус штата, геополитическая обстановка и ряд других.
"Оба лидера, на мой взгляд, в каком-то смысле решили не демонстрировать свои предпочтения, выбрав ту или иную страну, и не разочаровывать их. Как известно, речь шла о возможности встречи в ОАЭ, Ватикане или Риме, Саудовской Аравии, Катаре, кроме того, президент Турции Эрдоган многократно высказывался о готовности принять саммит в Стамбуле, учитывая, что это город многочисленных саммитов и конференций, Эрдоган даже хотел провести в городе встречу Трампа с иранским президентом Пезешкианом", - заявил Сезер.
"Обе столицы решили не обижать страны, предлагавшие свои площадки для переговоров. В целом не так важно, где пройдет встреча, основное достижение - сами переговоры и их результаты, а также потенциальная вторая встреча, по всей видимости, в России", - отметил эксперт.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.