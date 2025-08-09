https://ria.ru/20250809/tramp-2034319794.html

Эксперт предположил, что может сделать Трамп после встречи с Путиным

Эксперт предположил, что может сделать Трамп после встречи с Путиным - РИА Новости, 09.08.2025

Эксперт предположил, что может сделать Трамп после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выйти из украинского конфликта, высказал в разговоре с РИА

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выйти из украинского конфликта, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Встреча может привести к прогрессу в российско-американских отношениях и может быть достойным выходом из украинского конфликта для обеих сторон. Здесь два варианта. Первый: мы можем помочь Америке выйти из конфликта и воевать дальше. Учитывая, что мы побеждаем, это будет означать неизбежное поражение Украины. Второй: если мы добьемся перемирия, но на приемлемых для себя условиях, это будет возможностью вернуться к мирной жизни и заняться экономическими вопросами", - сказал Безпалько. По его мнению, Трамп может выйти из конфликта, аргументируя это тем, что Украина и Европа мешают урегулированию. Эксперт считает, что главе Белого дома сейчас легко это сделать, так как официально Вашингтон в конфликте не участвует. "Для России это означает возможность победить в конфликте, но уже без угрозы со стороны Трампа и Третьей мировой войны. Это будет элегантный выход из конфликта для США и возможность для России развязать себе руки и двигаться дальше. Если вдруг Трамп заставит Зеленского пойти на отказ от территорий, тогда можно объявить перемирие", - заключил Безпалько. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

