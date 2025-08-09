https://ria.ru/20250809/ssha-2034225958.html

Штаты обошлись с Европой с особым цинизмом

Штаты обошлись с Европой с особым цинизмом - РИА Новости, 09.08.2025

Штаты обошлись с Европой с особым цинизмом

09.08.2025

Европа, некогда звездная, а ныне стареющая и стремительно теряющая привлекательность геополитическая женщина, не знает уже, как извернуться, чтобы сохранить при себе капитана Америку. Евроатлантические связи все больше напоминают отношения когда-то горячо влюбленных, от страстей которых не осталось ни рожек ни ножек.Последние недели Брюссель вертел всеми частями своего политического тела на манер выходящей в тираж танцовщицы у пилона, но даже эта коллективная танцорка оказалась не в силах скрыть чудовищное разочарование, которым ее огрел Вашингтон. Это был практически смертельный удар. Как сказал бы Макрон, un coup de grâce — удар милосердия.А еще у капитана Америки появился иной — и более привлекательный в экономическом и политическом смысле нынче — трефовый интерес: Большая Историческая Россия.Решать судьбы мира, как и участь военно-политического кризиса на Украине, будут двое. Российский лидер Владимир Путин и возглавляющий нынешнюю вашингтонскую администрацию Дональд Трамп — это главная и единственная пара равных в сегодняшней геополитике.Европа, которая чисто по-женски верила, что она имеет тот же вес и то же право голоса, как и суждения, огорчилась до полной невозможности, едва новость о готовящейся встрече на высшем уровне раскалила информационные ленты ведущих мировых агентств. Расстроилась она до истерики, до гнева, до импровизационных звонков в Киев. И до утечек в послушную прессу."Мы не знаем, что делать дальше", — так говорят европейские высокопоставленные дипломаты. Которых, получается, обвели вокруг пальца.Хотя, конечно, их никто и не думал дурачить.С самого начала кризиса с безопасностью в Донбассе, хоть и наблюдали за ним ОБСЕ и Франция с Германией, все знали, кто решает текущую ситуацию, — Америка.Европа же в этой нелепой упряжке играла роль пристяжной. Просто американцы, понимая, что еэсовское тщеславие нужно как-то удовлетворить, позволили Парижу и Берлину красоваться в качестве защитников всего самого украинского "прекрасного" от самого русского "ужасного". С точки зрения американцев, конфликт, который мог бы привести к чрезвычайно неприятным последствиям, они создали технически и идеологически. А вот поддерживать пламя противостояния будут европейские лидеры.Украина рассматривалась исключительно как рычаг, с помощью которого еэсовские должны были лишиться русских ресурсов. А потом и вообще всей внешней торговли с нашей страной.Двухходовка, больше напоминающая игру в небезызвестные наперстки (придумали этот вид мошенничества на Британских островах, кстати говоря), была исполнена с тяжеловесной американской грубоватостью. Сорвали, подорвали, провели политические диверсии и диверсии просто, чтобы получить в результате почти полностью выжженную европейскую экономику. Сейчас там горит буквально каждая отрасль — от фармацевтики до производства духов. Мало того, что вся экспортная европейская выручка от торговли с капитаном Америкой накрылась. Подписанное фон дер Ляйен соглашение по тарифам вгоняет уже траченную и полумертвую коллективную европейскую женщину в рабство. И ладно, если бы только сексуальное.Европа будет должна — помимо многомиллиардных ассигнований своим украинским протеже — еще оплачивать то топливо, которое ей по рыночной цене отпустит капитан Америка. Брюссельские, таким образом, обречены содержать вашингтонских — ведь к обязательной трате на покупку энергоносителей 400 миллиардов евро сегодня следует прибавить примерно столько же миллиардов. Которые из Европы вытряхнут евроатлантические хищники.Нужно, конечно, быть либо эталонной идиоткой, либо тотальной предательницей европейских интересов, чтобы такой документ подписать. Это о фон дер Ляйен, если что. Но когда хочется продолжать нравиться американскому евроатлантическому мужчине, подпишешь и не такое.Урсуле фон дер Ляйен, сидящей с давно помытой шеей и ждущей свою судьбу, этим летом очень сильно не повезло.Новые тарифы на европейские товары, новое рабское соглашение с капитаном Америкой о внешней торговле и чудовищная ситуация во внутренней политике — причины для европейской гибели необходимые. Но недостаточные.Окончательный удар ее только ожидает. Любые прямые контакты Москвы и Вашингтона для еэсовских — яд кураре. Немедленного действия.В попытке спастись геополитическая танцовщица у пилона фон дер Ляйен позвонила в Киев. Но, видимо, там выбор, с кем приятнее иметь дело, тоже уже сделан.Получается, что из-за нежелания сотрудничества с нами, из-за навязанного Европе отказа покупать у нас энергоносители, удобрения и много чего другого эта геополитическая женщина не просто сама себя высекла. Она сама себя придушила.На нас эта добровольная гибель большого впечатления не произвела. Народная мудрость о том, что воз идет легче и шибче, если на нем отсутствует пассажирка, такой наш подход иллюстрирует лучше всего.

