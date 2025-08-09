https://ria.ru/20250809/spravka-2034103059.html

Советско-японская война: причины, ход и итоги

Советско-японская война: причины, ход и итоги

Советско-японская война: причины, ход и итоги

2025-08-09 Советско-японская война 1945 года стала завершающим этапом Второй мировой. Всего за три недели СССР изменил политическую карту Тихоокеанского региона.

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Советско-японская война 1945 года стала завершающим этапом Второй мировой. Всего за три недели СССР изменил политическую карту Тихоокеанского региона. О причинах, главных операциях и итогах Советско-японской войны — в материале РИА Новости.Почему СССР вступил в войну с Японией25 ноября 1936 года был подписан японо-германский Антикоминтерновский пакт, по которому договаривающиеся страны обязались поддерживать друг друга в установлении мировой гегемонии. В 1937 году к этому договору присоединилась фашистская Италия.В 1938–1939 годах милитаристская Япония совершила ряд провокаций на советской и монгольской границах. Столкновения у озера Хасан и на реке Халхин-Гол показали уязвимость японской армии в сухопутных боях против Красной армии.Несмотря на пакт о нейтралитете, подписанный Советским Союзом и Японией в 1941 году, империя рассматривала возможность нападения на СССР в соответствии с планом "Кантогун токусю энсю" ("Специальные маневры Квантунской армии"). Однако успехи советских вооруженных сил и комплекс мер, направленных на повышение обороноспособности Дальнего Востока, заставили японское командование сосредоточиться на захвате южных территорий — в первую очередь в Юго-Восточной Азии.Императорская армия шла от победы к победе: нападение на Перл-Харбор, Филиппинская операция, Малайская операция, взятие Сингапура. К 1941 году японские войска также контролировали большую часть Северного и Центрального Китая."Наступательные операции американо-английских вооруженных сил на Тихом океане развивались крайне медленно. Так, например, бои за небольшой остров Окинава длились около трех месяцев... Такой ход боев не предвещал скорого окончания войны", — писал в мемуарах адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов.В феврале 1945 года, на Ялтинской конференции, Сталин согласился на просьбу союзников — Рузвельта и Черчилля — о вступлении СССР в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе.Для Москвы вступление в войну было не только выполнением союзнических обязательств, но и вопросом национальной безопасности. Победа означала устранение давней угрозы с востока — в Маньчжурии была сосредоточена крупная группировка войск, предназначенная для нападения на Советский Союз.Как СССР готовился к войнеКрайним сроком сосредоточения Красной армии на Тихоокеанском театре военных действий Иосиф Сталин назначил пятое августа 1945 года. В первую очередь на Дальний Восток направляли самые опытные части, которые участвовали в освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков.Главной трудностью стало колоссальное расстояние и изношенность ключевой железнодорожной артерии — Транссибирской магистрали, построенной еще при Николае II. Чтобы увеличить ее пропускную способность и усилить кадровый состав транспортников, к Тихому океану были направлены тысячи работников специальных формирований Народного комиссариата путей сообщения, машинистов и их помощников, а также слесарей. Были построены обходные мосты, станции, организовано водоснабжение."Железнодорожным строителям пришлось выполнить земляные работы объемом до десяти миллионов кубометров, 65 процентов которых составлял скальный грунт", — рассказал руководитель лаборатории исторической реконструкции Тихоокеанского государственного университета Михаил Мурышев. Для сравнения: за семь лет строительства Евротоннеля под Ла‑Маншем было изъято около восьми миллионов кубометров породы.Военные эшелоны шли почти непрерывным потоком. Настолько плотным, что один состав был виден из окон другого. Все действия велись в строгой секретности: офицеры не знали конечной цели передислокации, документы писались вручную без привлечения машинисток, а на приграничных участках эшелоны пропускали и разгружали только ночью.К началу боевых действий Красная армия имела значительный перевес над японскими войсками как по численности, так и по качеству подготовки. А элемент внезапности стал главным козырем предстоящей кампании.Кто участвовал в войнеК августу 1945 года Советский Союз сосредоточил на Дальнем Востоке более 1,7 млн человек личного состава, около 30 тысяч орудий и минометов, 5250 танков и самоходных артиллерийских установок, 5200 самолетов, 93 боевых корабля основных классов.Для проведения Дальневосточной кампании были привлечены:Главное командование советскими войсками на Дальнем Востоке возглавил Маршал Советского Союза Александр Василевский. Действия сил ВМФ координировал нарком ВМФ адмирал флота Николай Кузнецов.Японцы, в свою очередь, разместили в Маньчжурии, Корее, на Сахалине и Курилах более 1,2 млн солдат, около 1200 танков, 5400 орудий и до 1800 самолетов.Основу стратегической группировки сухопутных войск Японии составляла Квантунская армия (командующий — генерал Отодзо Ямада). К началу вступления в войну СССР она вместе с марионеточными войсками Маньчжоу-Го и Мэнцзяна насчитывала около 900 тысяч человек.Что такое Маньчжурская операция8 августа 1945 года народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сделал заявление послу милитаристской Японии о том, что с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.9 августа Красная армия начала Маньчжурскую наступательную операцию: войска трех советских фронтов перешли границу Маньчжурии — ключевого стратегического региона, который контролировала Квантунская армия. Стратегический замысел заключался в тройном ударе с разных направлений с целью окружить, рассечь и уничтожить войска Квантунской армии.15 августа император Японии объявил по радио о прекращении сопротивления, но Квантунская армия сдалась не сразу."Квантунская армия терпела сокрушительное поражение. 17 августа, окончательно потеряв управление разрозненными войсками и сознавая бессмысленность дальнейшего сопротивления, главнокомандующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада отдал приказ начать переговоры с советским Главнокомандованием на Дальнем Востоке", — вспоминал маршал Советского Союза Александр Василевский.За считанные дни были разгромлены самые мощные соединения Японии на материке. Это стало шоком для японского генштаба. Армия, на которую делалась ставка как на последний рубеж обороны империи, прекратила существование менее чем за три недели. Именно Маньчжурская операция стала военной и политической точкой невозврата для Японии.Как СССР освободил Северную КореюКорейский полуостров, аннексированный Японией еще в 1910 году, на протяжении тридцати пяти лет находился под жестокой колониальной диктатурой. Власти проводили принудительную ассимиляцию, запрещали корейский язык, навязывали японские имена и насаждали культ японского императора. Освобождение Кореи стало одной из задач Красной армии при вступлении в войну с Японией.Советские войска начали операцию на корейском направлении сразу после пересечения советско-китайской границы. С 11 по 16 августа десанты заняли порты Юки, Расин и Сейсин, что позволило войскам 1-го Дальневосточного фронта сохранить высокий темп наступления на корейском приморском направлении и значительно затруднило эвакуацию японских войск и материальных ценностей из Северной Кореи в Японию.15 августа американский главком на Тихом океане генерал Дуглас Макартур подготовил для согласования с союзниками "Общий приказ № 1", в соответствии с которым, в том числе японские войска в Корее севернее 38-й параллели должны были сдаваться советскому командованию, а южнее — американскому.Локальные боевые действия на Корейском полуострове продолжались еще несколько дней. Японский гарнизон крупного порта Вонсан сдался лишь 22 августа. К концу месяца разоружение японских войск в северных районах Кореи было завершено."Корейцы с огромной радостью встретили освобождение. 15 августа является национальным праздником сегодня и в Республике Корея, и в КНДР", — подчеркнула директор Международного центра корееведения МГУ Наталья Ким.Когда присоединили Южный СахалинПосле поражения Российской империи в Русско-японской войне 1904–1905 годов южная часть Сахалина отошла Японии. Эта потеря воспринималась в Советском Союзе как историческая несправедливость, которую следовало исправить.11 августа началась Южно-Сахалинская наступательная операция. Главным препятствием стал Котонский укрепрайон — цепь закрытых бетонных огневых точек, соединенных ходами сообщения. Японцы считали его неприступным. Однако 18 августа советские войска взяли господствующую точку укрепрайона — перевал Хороми, что полностью нарушило координацию вражеских войск. После этого командование оборонявшего Котонский укрепрайон полка выслало парламентеров с изъявлением согласия на капитуляцию.Чтобы исключить эвакуацию японцев морем, в портах Торо, Эсутору, Маока, Хонто и Отомари был высажен советский десант."20 августа наш десант высадился в Маока — это в настоящее время город Холмск. И японское командование согласилось на переговоры, которые состоялись спустя два дня в городе Сиритору (ныне город Макаров). Здесь было достигнуто соглашение между представителями советских и японских войск о прекращении боевых действий на всем Южном Сахалине, что, конечно, спасло сотни жизней: как наших, так и японцев; позволило сохранить промышленную и транспортную инфраструктуру. С 22 августа советские войска уже беспрепятственно продвигались к столице южной части Сахалина", — рассказал сахалинский историк-краевед Николай Вишневский.Кому принадлежат Курильские островаПосле разгрома Квантунской армии и освобождения Южного Сахалина последним стратегическим пунктом советского наступления на Дальнем Востоке стал Курильский архипелаг. Эти острова играли важнейшую роль в системе обороны японской метрополии. Особенно укрепленными были Шумшу и Парамушир — японские форпосты, откуда планировались удары по Камчатке в случае войны.Утром 18 августа, в условиях густого тумана, началась высадка на Шумшу. Из-за скалистого дна корабли не могли подойти к острову близко, и бойцы с тяжелым снаряжением добирались до берега вплавь. Закрепившись на берегу, десантники начали продвижение к важнейшим высотам — 165 и 171. В результате решительных действий бойцов на высотах взвились красные флаги.Чтобы выиграть время, противник затягивал с капитуляцией. Только 23 августа японские войска начали сдаваться в плен. Всего к исходу дня на Шумшу было пленено свыше 12 тысяч японских солдат и офицеров. Вслед за ними сложили оружие и части на Парамушире.В предельно короткий срок, с 24 августа по 1 сентября, моряки Тихоокеанского флота заняли всю цепь Курильских островов.После Советско-японской войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Сегодня Курильская гряда относится к Сахалинской области России, однако на четыре южных острова — Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабомаи — Япония продолжает претендовать до сих пор.Чем закончилась война и кто победил2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" в Токийской бухте в присутствии полномочных представителей СССР, США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных государств был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Это означало окончание Второй мировой войны, длившейся шесть долгих лет, и окончательную победу антигитлеровской коалиции.Разгром Японии обеспечил безопасность СССР на Дальнем Востоке, позволил вернуть Южный Сахалин и Курилы, а также создал благоприятные условия для победного завершения национально-освободительной войны против японских оккупантов в Китае и Корее, а также борьбы других народов Азиатско-Тихоокеанского региона.За подвиги в войне против Японии 308 тысяч советских бойцов награждены орденами и медалями, звания Героя Советского Союза удостоены 93 человека, из них шестеро — дважды. 30 сентября 1945 года учреждена медаль "За победу над Японией".В 2010 году 2 сентября было внесено в календарь как День окончания Второй мировой войны. В 2020 году празднование перенесли на 3 сентября. А в 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон об изменении названия памятного дня. Он стал называться Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

