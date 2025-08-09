Спецоперация, 9 августа: ВС России уничтожили за сутки до 1395 военных ВСУ

https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034356327.html

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1395 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу. Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВС России освободили Яблоновку в ДНРРоссийская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал представитель Кремля. Путин и Зеленский заинтересованы в достижении мира на Украине, заявил Трамп Президент США заявил, что и президент России, и Владимир Зеленский хотят договориться о мире на Украине. "Я считаю, что президент Путин хочет мира, и Зеленский тоже хочет мира", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении урегулирования на Украине Президенты России и США в ходе саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". "Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Ушаков. Россия и США настроены на диалог, но Украине и Европе выгодно продолжать конфликт Россия и США настроены на конструктивный диалог на предстоящем саммите на Аляске, но позиция Украины и Европы может помешать этому, так как им выгодно продолжать конфликт, поделился мнением в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк. "Судя по некоторым заявлениям российских высших должностных лиц, наблюдается некоторое сближение позиций Москвы и Вашингтона по Украине. Нужно помнить, что свою точку зрения по этому вопросу имеют и Киев, и европейские столицы", - сказал Батюк. По его мнению, многим на Украине и в Европе хочется продолжить войну "в силу целого комплекса причин". "Поэтому здесь могут возникнуть очень серьезные препятствия и проблемы в отношениях между США и их европейскими союзниками", - отметил эксперт. Батюк добавил, что предстоящая встреча лидеров России и США является сигналом, что стороны настроены на серьезный и продуктивный диалог. ВСУ остались без боеприпасов и арторудия на позициях под Северском Артиллеристы "Южной" группировки российских войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом и склад ВСУ с боеприпасами в районе населенного пункта Дроновка на северском направлении фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "На северском направлении фронта гвардейцами 2-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск выявлено и уничтожено орудие САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, обслуживающим его стрельбу, в районе н.п. Дроновка... также сдетонировал склад (ВСУ - ред.) артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что цель была поражена комбинированным ударом, огнем артиллерии и боеприпасами, сброшенными с БПЛА. Также в результате ударов российской артиллерии произошла детонация расположенного неподалеку склада противника с артиллерийскими боеприпасами. Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки Зеленский в преддверии встречи президентов России и США на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины... Дарить свою землю... украинцы не будут", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Телеканал CBS ранее со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома заявил, что Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске. Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров нужны условия, до создания которых пока далеко. Наемники из Польши и Колумбии уничтожены на покровском направлении Хорошо подготовленные иностранные наемники, в том числе из Польши и Колумбии, уничтожены в ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "На покровском направлении нами были ликвидированы иностранные специалисты, поляки, негры, колумбийцы", - рассказал боец. Он добавил, что выявленные бойцами РФ иностранные специалисты являются хорошо подготовленными, высоко мотивированными и оказывают ожесточенное сопротивление.

