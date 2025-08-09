https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034320404.html

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.08.2025

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 250 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T12:48:00+03:00

2025-08-09T12:48:00+03:00

2025-08-09T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

днепропетровская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865453_0:64:3283:1911_1920x0_80_0_0_fc8aaa34774148aacf97d72aaf2341da.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 250 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф