ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 250 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 250 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики.
