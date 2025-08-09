Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 09.08.2025 (обновлено: 12:52 09.08.2025)
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.08.2025
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 250 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 250 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики.
2025
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 250 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за сутки

Реактивная система залпового огня ведет огонь в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня ведет огонь в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня ведет огонь в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 250 украинских военных, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики.
