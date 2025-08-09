Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 09.08.2025
Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ
Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ
Украинские военнослужащие были крайне плохо обеспечены боеприпасами, провизией и даже водой в населённом пункте Январское Днепропетровской области, который... РИА Новости, 09.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МАРИУПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие были крайне плохо обеспечены боеприпасами, провизией и даже водой в населённом пункте Январское Днепропетровской области, который освободила группировка войск " Восток", рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Кама". Минобороны РФ во вторник сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". "У одного там (в Январском - ред.) с собой был автомат, два рожка и граната. У него даже воды во фляжке не было, не говоря уж о телефоне, РД (рюкзак десантника - ред.)... Другая группа была немножечко получше, у них там на троих было две фляжки воды по 0,5 (литра - ред.)", — рассказал "Кама". Военнослужащий подчеркнул, что осмотр тел ликвидированных солдат ВСУ позволяет говорить о плохом снабжении или проблемах с подвозом. "Либо дело в плохих подвозах, либо, может быть, просто вообще не обеспечивают. Продуктов у них не было с собой от слова совсем. Это как бы тоже, наверное, о многом говорит", — добавил он.
днепропетровская область
в мире, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ

ВСУ не обеспечивают солдат в Днепропетровской области даже водой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие были крайне плохо обеспечены боеприпасами, провизией и даже водой в населённом пункте Январское Днепропетровской области, который освободила группировка войск " Восток", рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Кама".
Минобороны РФ во вторник сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"В полном хаосе": в США сделали громкое признание из-за ситуации в зоне СВО
8 августа, 18:40
"У одного там (в Январском - ред.) с собой был автомат, два рожка и граната. У него даже воды во фляжке не было, не говоря уж о телефоне, РД (рюкзак десантника - ред.)... Другая группа была немножечко получше, у них там на троих было две фляжки воды по 0,5 (литра - ред.)", — рассказал "Кама".
Военнослужащий подчеркнул, что осмотр тел ликвидированных солдат ВСУ позволяет говорить о плохом снабжении или проблемах с подвозом.
"Либо дело в плохих подвозах, либо, может быть, просто вообще не обеспечивают. Продуктов у них не было с собой от слова совсем. Это как бы тоже, наверное, о многом говорит", — добавил он.
