Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ

Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ

Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ

09.08.2025

2025-08-09T07:13:00+03:00

МАРИУПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие были крайне плохо обеспечены боеприпасами, провизией и даже водой в населённом пункте Январское Днепропетровской области, который освободила группировка войск " Восток", рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Кама". Минобороны РФ во вторник сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". "У одного там (в Январском - ред.) с собой был автомат, два рожка и граната. У него даже воды во фляжке не было, не говоря уж о телефоне, РД (рюкзак десантника - ред.)... Другая группа была немножечко получше, у них там на троих было две фляжки воды по 0,5 (литра - ред.)", — рассказал "Кама". Военнослужащий подчеркнул, что осмотр тел ликвидированных солдат ВСУ позволяет говорить о плохом снабжении или проблемах с подвозом. "Либо дело в плохих подвозах, либо, может быть, просто вообще не обеспечивают. Продуктов у них не было с собой от слова совсем. Это как бы тоже, наверное, о многом говорит", — добавил он.

