В Сочи встретили пятимиллионного туриста

В Сочи встретили пятимиллионного туриста - РИА Новости, 09.08.2025

В Сочи встретили пятимиллионного туриста

9 авг 2025

СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста, прибывшего в этом году на курорт, он приехал из города Стерлитамак Республики Башкортостан со спутницей и разместился в горном кластере курорта, сообщили в пресс-службе городской администрации. "В Сочи встретили 5-миллионного туриста. Им стал житель города Стерлитамак Республики Башкортостан Марсель Ульданов, он приехал в отпуск на юг вместе со своей спутницей Дарьей Китаевой", - говорится в сообщении. Путешественник из Башкортостана во время церемонии получил подарки от сочинской администрации и памятный сертификат. Юбилейных туристов городские власти встречают в течение года: миллионного туриста из Санкт-Петербурга поздравляли в середине февраля, двухмиллионного - в начале мая, трехмиллионного из Москвы - 17 июня, четырехмиллионный турист прибыл в Сочи из Подмосковья 15 июля. Статистику ведёт в ежедневном режиме на основании данных гостиничной и транспортной статистики департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.

