В Сочи встретили пятимиллионного туриста
16:01 09.08.2025
В Сочи встретили пятимиллионного туриста
экономика
туризм
сочи
россия
СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста, прибывшего в этом году на курорт, он приехал из города Стерлитамак Республики Башкортостан со спутницей и разместился в горном кластере курорта, сообщили в пресс-службе городской администрации. "В Сочи встретили 5-миллионного туриста. Им стал житель города Стерлитамак Республики Башкортостан Марсель Ульданов, он приехал в отпуск на юг вместе со своей спутницей Дарьей Китаевой", - говорится в сообщении. Путешественник из Башкортостана во время церемонии получил подарки от сочинской администрации и памятный сертификат. Юбилейных туристов городские власти встречают в течение года: миллионного туриста из Санкт-Петербурга поздравляли в середине февраля, двухмиллионного - в начале мая, трехмиллионного из Москвы - 17 июня, четырехмиллионный турист прибыл в Сочи из Подмосковья 15 июля. Статистику ведёт в ежедневном режиме на основании данных гостиничной и транспортной статистики департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.
сочи
россия
Новости
экономика, туризм, сочи, россия
Экономика, Туризм, Сочи, Россия
СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста, прибывшего в этом году на курорт, он приехал из города Стерлитамак Республики Башкортостан со спутницей и разместился в горном кластере курорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сочи встретили 5-миллионного туриста. Им стал житель города Стерлитамак Республики Башкортостан Марсель Ульданов, он приехал в отпуск на юг вместе со своей спутницей Дарьей Китаевой", - говорится в сообщении.
Путешественник из Башкортостана во время церемонии получил подарки от сочинской администрации и памятный сертификат.
Юбилейных туристов городские власти встречают в течение года: миллионного туриста из Санкт-Петербурга поздравляли в середине февраля, двухмиллионного - в начале мая, трехмиллионного из Москвы - 17 июня, четырехмиллионный турист прибыл в Сочи из Подмосковья 15 июля.
Статистику ведёт в ежедневном режиме на основании данных гостиничной и транспортной статистики департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.
