https://ria.ru/20250809/sochi-2034338804.html
В Сочи встретили пятимиллионного туриста
В Сочи встретили пятимиллионного туриста - РИА Новости, 09.08.2025
В Сочи встретили пятимиллионного туриста
В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста, прибывшего в этом году на курорт, он приехал из города Стерлитамак Республики Башкортостан со спутницей и РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T16:01:00+03:00
2025-08-09T16:01:00+03:00
2025-08-09T16:01:00+03:00
экономика
туризм
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152226/49/1522264961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64f18dff5d0bbb78dbaf8d338e329109.jpg
СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста, прибывшего в этом году на курорт, он приехал из города Стерлитамак Республики Башкортостан со спутницей и разместился в горном кластере курорта, сообщили в пресс-службе городской администрации. "В Сочи встретили 5-миллионного туриста. Им стал житель города Стерлитамак Республики Башкортостан Марсель Ульданов, он приехал в отпуск на юг вместе со своей спутницей Дарьей Китаевой", - говорится в сообщении. Путешественник из Башкортостана во время церемонии получил подарки от сочинской администрации и памятный сертификат. Юбилейных туристов городские власти встречают в течение года: миллионного туриста из Санкт-Петербурга поздравляли в середине февраля, двухмиллионного - в начале мая, трехмиллионного из Москвы - 17 июня, четырехмиллионный турист прибыл в Сочи из Подмосковья 15 июля. Статистику ведёт в ежедневном режиме на основании данных гостиничной и транспортной статистики департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.
https://ria.ru/20250806/sochi-2033818914.html
https://ria.ru/20250806/aeroflot-2033776933.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152226/49/1522264961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e22f3ded73573c868f0ffac97a97c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, туризм, сочи, россия
Экономика, Туризм, Сочи, Россия
В Сочи встретили пятимиллионного туриста
В Сочи встретили пятимиллионного туриста, он приехал на отдых из Стерлитамака