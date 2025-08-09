Рейтинг@Mail.ru
13:21 09.08.2025 (обновлено: 13:27 09.08.2025)
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи
аэропорт сочи
сочи
россия (авиакомпания)
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропорту Сочи, сообщила компания."В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту Сочи, "Россия" осуществляет вынужденные корректировки расписания", - сообщили в компании."Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр функционирует в усиленном режиме", - добавили там.На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ.
сочи
аэропорт сочи, сочи, россия (авиакомпания)
Аэропорт Сочи, Сочи, Россия (авиакомпания)
Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропорту Сочи, сообщила компания.
"В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту Сочи, "Россия" осуществляет вынужденные корректировки расписания", - сообщили в компании.
"Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр функционирует в усиленном режиме", - добавили там.
На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ.
Аэропорт СочиСочиРоссия (авиакомпания)
 
 
