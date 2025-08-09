https://ria.ru/20250809/sochi-2034323501.html
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи
Авиакомпания "Россия" изменит расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропорту Сочи, сообщила компания."В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту Сочи, "Россия" осуществляет вынужденные корректировки расписания", - сообщили в компании."Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр функционирует в усиленном режиме", - добавили там.На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ.
